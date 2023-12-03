قلة احترام.. شوبير يفتح النار على لاعبي بيراميدز بعد الخسارة من نواذيبو

علق الإعلامي أحمد شوبير، على الخسارة التي تلقاها بيراميدز بهدفين دون رد أمام نواذيبو الموريتاني، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

قال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن قلة احترام لاعبي بيراميدز للفريق المنافس هي سر الهزيمة القاسية التي تعرض لها بيراميدز أمام نواذيبو بالأمس.

وتابع: "خسارة بيراميدز أمام نواذيبو صدمة للكرة المصرية، وعلى المدير الفني باتشيكو معالجة الأخطاء قبل مواجهة صنداونز".

واختتم شوبير: ما حدث لا يمكن اعتباره قلة خبرة إفريقية، لأن بيراميدز يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الدوليين، لكن هو قلة احترام وصدمة للكرة المصرية، وعليه العودة سريعًَا والتخلص من المشاكل الفنية.

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الجنوب إفريقي صنداونز، بيراميدز يوم ١٠ ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.