سفير مصر في رومانيا: مشكلة واحدة فقط واجهتنا بانتخابات الرئاسة وحُلت فورا

قال السفير مؤيد الضلعي سفير مصر في رومانيا، إن وقت التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج في رومانيا، متزامن تقريبا مع توقيت القاهرة، وخلال يومي التصويت الماضيين لم تحدث أي مشكلات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه واجهته مشكلة اليوم مع أحد الناخبين، حيث تبين من معلوماته الشخصية، أنه ليس لديه حق التصويت.

الهيئة العامة للانتخابات

وأضاف أنه تم إبلاغ الهيئة العامة للانتخابات، وكانت المشكلة عد ربط البطاقة بالإصدار، وتم حلها في السفارة؛ بعد التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتمكن المواطن من التصويت.