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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد 15 سنة|أغنية "الكلام كله عادى" لـ رامى صبرى تتصدر التريند

صدى البلد

احتفل الفنان رامى صبرى بتصدر أغنية “الكلام كله عادى” تريند تطبيق تيك توك .

وكتب رامى صبرى عبر حسابه بتطبيق انستجرام:" بعد 15 ‏سنة من إصدارها ‏أغنية الكلام كله عادي ترند TikTok، ‏هشير معاكم في الستوريز ‏مجموعة من الفيديوهات اللى بعتوهالى حلوين استمروا".

يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل غنائي يوم 9 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان أم الامارات.

الحفل يقام فى إماراة أبو ظبي ومن المفترض أن يتم طرح تذاكر الحفل خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويقدم رامي صبري خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة والمتنوعة، لتكون مختلفة عن أخر حفلاته التى قدمها فى السعودية وقدم فيها الأغاني الدرامية فقط.
 

حفل رامي صبري وليلة الدموع 

وأحيا رامي صبري حفلا غنائيا الأسبوع الماضي ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، بعنوان ليلة الدموع وشارك فيها كل من تامر عاشور ورامي جمال وآدم.

وحرص رامي خلال هذا الحفل على تقديم مجموعة من الأغاني الدرامية ورفض هو وباقى المشاركين فى الحفل تقديم أى أغاني متنوعة أو مقسوم مؤكدين على ضرورة الالتزام بهوية الحفل. 

تاجيل حفلات رامي صبري

كان رامي صبري قد أعلن تأجيل حفلاته داخل وخارج مصر تضامنا مع الشعب الفلسطيني عبر حسابه بموقع إنستجرام خلال الشهر الماضي وتحديدا بعد الحرب على غزة

وكتب عبر حسابه بموقع إنستجرام : تأجيل جميع حفلاتي داخل وخارج مصر حدادًا علي شهدائنا في فلسطين الغالية. 

المطرب رامي صبري الفنان رامي صبري فعاليات موسم الرياض النجم رامي صبري

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