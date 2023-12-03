ضربة قوية.. القسام تعلن تفجير نفق مفخخ بداخله قوة إسرائيلية في غزة

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، تفجير نفق مفخخ بداخلة قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في حي الشيخ رضوان في غزة.

وكتبت كتائب القسام، في بيان عبر “تليجرام”، "فجرنا نفقا مفخخا بقوة صهيونية في حي الشيخ رضوان بغزة ثم استهدفنا قوات النجدة بقذائف الهاون”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية من 8 جنود شمال شرق خان يونس في غزة.

وكتبت كتائب القسام، في بيان عبر “تليجرام”، “تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام في قوة صهيونية مكونة من 8 جنود شمال شرق خان يونس وبعدها تم الإجهاز علي من بقي منهم علي قيد الحياة من نقطة الصفر”.