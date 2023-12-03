خضنا معارك ضارية مع جيش الاحتلال.. تعليق عاجل من سرايا القدس

قالت سرايا القدس، اليوم الأحد، إن مجاهدوها خاضوا اشتباكات ضاريةمع جنود العدو في محوري الشيخ رضوان وحي النصر بمدينة غزة.

ومنذ قليل، قالت كتائب القسام، اليوم الأحد، إنه تم استهدف دبابتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 جنوب بيت لاهيا.

من جانبها، قالت سرايا القدس، إنها قصفت مستوطنة سديروت برشقات صاروخية.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في كيسوفيم وسديروت بغلاف غزة.

وأفاد نبأ عاجل اليوم الأحد بتجدد القصف الصاروخي تجاه مستوطنات إسرائيلية على حدود غزة.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه هاجم مقرات عسكرية وأنفاقا في غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الجوية نفذت ضربات ليلية استهدفت الأنفاق ومراكز القيادة ومستودعاتالذخائر وغيرها من المواقع التابعة لحماس في غزة.