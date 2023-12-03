بقذائف هاون وآر بي جي.. سرايا القدس تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة

قالت كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، اليوم الأحد، إنها "اشتبكت مع قوة صهيونية راجلة في منطقة أبو هداف شمال شرق خان يونس وتم قصفها بقذائف هاون وآر بي جي".

وأضافت إن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محوري الشيخ رضوان وحي النصر بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، اليوم الأحد، إنه تم استهدف دبابتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 جنوب بيت لاهيا.

من جانبها، قالت سرايا القدس، إنها قصفت مستوطنة سديروت برشقات صاروخية.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في كيسوفيم وسديروت بغلاف غزة.

وأفاد نبأ عاجل اليوم، الأحد، بتجدد القصف الصاروخي تجاه مستوطنات إسرائيلية على حدود غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه هاجم مقرات عسكرية وأنفاقا في غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الجوية نفذت ضربات ليلية استهدفت الأنفاق ومراكز القيادة ومستودعات الذخائر وغيرها من المواقع التابعة لحماس في غزة.