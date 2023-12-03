نتنياهو يدعو للتحقيق في مقـ.تل إسرائيلي برصاص قوات الاحتلال بالقدس

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إلى إجراء “تحقيق شامل” في مقـ.تل يوفال دورون كاسلمان بالرصاص، وهو المدني الذي رد على هجوم إطلاق النار الذي وقع يوم الخميس في القدس والذي قُتل بالرصاص، على ما يبدو على يد جندي رد أيضا.

وزعم نتنياهو قائلا 'يوفال دورون كاسلمان هو بطل إسرائيلي في عمل شجاع للغاية، أنقذ يوفال العديد من الأرواح، ولكن لسوء الحظ، حدثت مأساة رهيبة هناك - وقُتل الرجل الذي أنقذ الآخرين، ويجب أن يكون هناك تحقيق شامل'.

وتوفي كاسلمان في المركز الطبي شعاري تسيديك بعد نقله إلى هناك مصابا بجروح خطيرة في مكان الهجوم، حسبما أعلن المستشفى في وقت متأخر من يوم الخميس.

وتظهر مقاطع فيديو للهجوم على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وبثها التلفزيون الإسرائيلي كاسلمان وهو يجري عبر الطريق عندما يرى رجلين يطلقان النار على الناس في محطة للحافلات في القدس.

وأطلق مسدسه صوبهم عدة مرات أثناء عودتهم إلى سيارتهم بعد إطلاق النار على الناس.

وفي هذه الأثناء، وعلى الجانب الآخر من سيارة المهاجمين، بدأ جندي يرتدي الزي الرسمي أيضًا في إطلاق النار.

ويبدو أن كاسلمان أدرك أنه يمكن الخلط بينه وبين أحد المهاجمين، فألقى مسدسه بعيدًا، وسقط على ركبتيه، وفتح سترته ليُظهر أنه لا يرتدي سترة ناسفة، ورفع يديه.

ويبدو أن الجندي أطلق النار عليه بعد أن رفع يديه.

وقال الجيش الإسرائيلي في البداية إنه لن يحقق في الحادث.

ووسط تغطية إعلامية واسعة النطاق لمـق.تل كاسلمان، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها ستحقق في الأمر، ثم قال الجيش الإسرائيلي إنه سينضم إلى التحقيق لأن المشتبه به في القـ.تل جندي.