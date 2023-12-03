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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صورة جديدة تجمع أحمد عز وعمرو يوسف من كواليس ولاد رزق 3

صدى البلد

يواصل المخرج طارق العريان، تصوير مشاهد الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" داخل العاصمة السعودية، الرياض، بمشاركة نجوم مصريين وعالميين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة من التصوير للفنانين أحمد عز وعمرو يوسف. 

أحمد عز وعمرو يوسف

"ولاد رزق" يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرض مع بداية عام 2024 بمواصفات تصوير وإخراج عالمية. 

وتحدث المخرج طارق العريان عن تفاصيل الجزء الثالث من فيلم "أولاد رزق" الذي يتم إنتاجه بالشراكة مع موسم الرياض. 

وأكد أن الفيلم سيضم ثلاثة نجوم عالميين، من بينهم شخص رياضي سيكون له دور مهم يعتمد عليه الفيلم، وأن ممثلة عالمية ستشارك أيضًا في دور محدد.

وأوضح العريان أنه سيتم دعم الفيلم بمعدات حديثة وكاميرات عالية الجودة، وسيتم التصوير في مواقع متعددة بما في ذلك في المملكة العربية السعودية، مضيفا:" موسم الرياض ساعدنا في جلب معدات عالية الثمن منها كاميرا عالمية موجود منها 40 فقط في العالم.. و2 منهم في الرياض لتصوير ولاد رزق 3.

وأكد أن الفيلم سيضم نجومًا مثل الفنان آسر ياسين والفنان إياد نصار والفنان ماجد الكدواني بدور إضافي في سلسلة أفلام "أولاد رزق".

ويعتبر فيلم ولاد رزق، واحدا من الأفلام التي حققت رواجا كبيرًا في مصر خلال السنوات الماضية، حيث نجح الفنان أحمد عز برفقة ابطال الفيلم في تحقيق نجاح كبير سواء من خلال الجزء الأول أو الثاني من الفيلم، مما جعل هناك مطالبات قوية بضرورة عمل جزء ثالث من فيلم ولاد رزق خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي بحسب ما أعلن أبطال النسخ الماضية.  

يشارك في بطولة فيلم «ولاد رزق 2»، كلًا من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، إياد نصار، وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
 

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