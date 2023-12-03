استعدادا لموسم الأمطار.."طرق ونقل" الإسماعيلية تجري صيانة لشبكة صرف المياه بمراكز المحافظة

تجري مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس أحمد الشيمي مدير عام المديرية، عمليات صيانة لشبكة صرف الأمطار على مستوى مراكز المحافظة وعددها ٧ مراكز، وذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بالاستعداد لموسم الامطار للعام الحالي.

كما تقوم مديرية الطرق والنقل بإنشاء ابيار تجميع في الأماكن غير المخدومة بالصرف الصحي، وإنشاء غرف صرف مياه أمطار جديده لتدعيم الشبكات المنشأة خلال السنوات السابقة .

ومن الجدير بالذكر أيضا أن مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية ، أنشأت حوالي ٤٠٠٠ غرفة صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة في الأعوام المالية الثلاثة السابقة.

ووجه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بصيانة جميع الخطوط والاستفادة من مياه الأمطار لري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري، طريق بورسعيد وجميع الاماكن التي أنشئت بها أبيار على مدار الأعوام السابقة .