عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد الفيديو الفاضح.. ننشر عقد الزواج العرفي بين كروان مشاكل وإنجي حمادة

صدى البلد

حصل "صدى البلد" على صورة عقد الزواج العرفي الذي جمع بين التيك توكر كروان مشاكل والمذيعة إنجي حمادة، بطلا فيديو المطبخ الفاضح قبل إلقاء القبض عليهما. 

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بطل فيديو المطبخ مع المذيعة انجي حمادة، التي تم حبسها على ذمة التحقيقات؛ بتهمة نشر مقاطع فيديو فاضحة. 

وكشفت التحريات، أن المتهم كروان مشاكل كان هاربا في محافظة سوهاج، وتم تحديد مكانه، وخرجت مأمورية لضبطه؛ تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره. 

txt

القبض على كروان مشاكل شريك إنجي حمادة في فيديو المطبخ الفاضح

txt

15 عربية| شوف ثروة الأحضان والحشيش والأفعال الفاضحة لـ بطلة فيديو المطبخ

وتقدمت الدكتورة نهى الجندي، المحامية، ببلاغ إلكتروني إلى النيابة العامة حول مقاطع فيديو متداولة بكثرة لـ تيك توكر يدعى كروان مشاكل ومذيعة تدعى إنجي حمادة بسبب المحتوى الفاضح الذي يقدمانه عبر مواقع التواصل المختلفة. 

وقالت الجندي، إنها تقدمت ببلاغ ضد صاحب صفحة التيك توكر كروان مشاكل والمذيعة "سماح. م" الشهيرة بـ"إنجي حمادة" اتهمتهما فيه بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى إباحيًا وألفاظًا خادشة للحياء بعد نشر عدة مقاطع فيديوها آخرها فيديو يحمل عنوان "كروان مشاكل وإنجي في الشقة".

وتضمن البلاغ قيام كروان مشاكل وإنجي حمادة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب والحياء العام، وأن المحتوى الذي يبثه المتهم يحرض على الفسق والفجور، بالإضافة إلى عبارات وحركات جنسية صريحة، مطالبة بإلقاء القبض عليهما وإغلاق القناة المشار إليها.

IMG_٢٠٢٣١٢٠٣_١٩٠٥٥٦
IMG_٢٠٢٣١٢٠٣_١٩٠٥٥٦
كروان مشاكل انجي حمادة الزواج العرفي الفيديو الفاضح التيك توكر كروان مشاكل بطل فيديو المطبخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

وفاة أشرف عبد الغفور .. مسيرة حافلة من التكريمات الفنية

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

موضوعات متعلقة

القبض على كروان مشاكل شريك إنجي حمادة في فيديو المطبخ الفاضح

الحقني يا بابا.. والد فتاة الزاوية الحمراء ضحية شقيقها يكشف مفاجأة

لم يحن عليها واستغل حداثة سنها .. حكاية فتاة الزاوية الحمراء وشقيقها

جثة في شارع 10.. الثأر وراء إنهاء حياة خمسيني بجوار دائري الوراق

اتلموا عليه وضربوه.. كواليس انهاء حياة مالك محل سجاد بإمبابة

نورا في طلبها الخلع: عايزني أفطره كل يوم مش كفاية بعمله الغدا

بأمر المحكمة.. براءة كل المتهمين في قضية حفل المنصورية الشهير

مرض جلدي.. وفاء تشكو زوجها: 5 سنين علاقة زوجية محرمة

ترشيحاتنا

البابا تواضروس يترأس احتفالية "الصحافة القبطية" بالمقر البابوي

صافرات الإنذار تدوي في هضبة الجولان شمال إسرائيل

محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي

مصرع 20 شخصا بسبب الفيضانات بمنطقة مانيارا شمال تنزانيا

اركب سوزوكي ديزاير "أوتوماتيك" كسر زيرو .. بهذا السعر

بعد وفاته في حادث سير.. أبرز المعلومات عن الراحل أشرف عبد الغفور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما ضل فينا روح تناشد..صرخات فلسطينية تهتز لها القلوب.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيره من خل التفاح؟

عن طريق الصدفة.. قصة اكتشاف البطاطس في العالم

أبرزها الافوكادو والسبانخ .. أطعمة تخفض مستوى السكّر في الدم

فيديو

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر..فيديوجراف

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

إعلامية لبنانية تستفز الجمهور: بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره|فيديوجراف

حقيقة قيام إسرائيل ببناء مستوطنة داخل قطاع غزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ