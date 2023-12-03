أخبار الزمالك| نجم الفريق ينقطع عن التدريبات ويرفض التجديد.. وعرض مغرٍ لـ عمر كمال.. ومفاجأة مدوية عن أولى صفقات يناير

نشر موقع صدي البلد العديد من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية المتعلقة بنادي الزمالك نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أولى صفقات الزمالك

أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن أول صفقات نادي الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد في يناير

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع فيسبوك: "مصدر بالزمالك: محمد شحاتة سيكون أول صفقاتنا حال إنهاء أزمة القيد في يناير".

الزمالك يهزم الأهلي بثنائية

حقق فريق الزمالك مواليد 2003 ، فوزًا ثمينًا، على نظيره الأهلي، بهدفين مقابل هدف في مسابقة دوري الجمهورية، للموسم الجاري 2023 - 2024.

ونجح الزمالك في تسجيل هدفه الأول عن طريق علي ياسر، فيما سجل عبد الله محمد الهدف الثاني، فيما سجل الأهلي في الشوط الثاني من ركلة جزاء لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وارتقى الزمالك إلى صدارة جدول ترتيب دوري الجمهورية، برصيد 31 نقطة، بينما ظل الأهلي في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، ويتبقى للأهلي مباراة مؤجلة أمام فاركو.

مفاجأة لجماهير الزمالك

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن تقديم نادي الزمالك عرض جديد لتسديد غرامة شيكابالا وفك القيد.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" سبورتنج لشبونة يرفض العرض الأول من الزمالك لحل أزمة القيد.. والأبيض يرسل عرض جديد للتسوية ".

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قرارًا خلال الفترة الماضية، بحرمان الزمالك من القيد لحين سداد الغرامات التالية:

1- الغرامة الخاصة بشيكابالا قائد الفريق، لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي، 1.5 مليون دولار.

2- الغرامة المستحقة لصالح بنجامين أتشيمبونج لاعب النادي السابق، 270 ألف دولار

مفاجأة بشأن أحمد فتوح

أعلن الإعلامي مهيب عيد الهادي عن اقتراب تجديد أحمد فتوح لنادي الزمالك .

وكتب عبد الهادي من خلال حسابه الشخصي على موقع إكس “تويتر” سابقا: "‏شكلها فتوح هيجدد في الزمالك".

يذكر أن أحمد فتوح ينفذ حاليا عقوبة الإيقاف لمدة شهر، بعد قرار إدارة النادي، على خلفية مغادرته معسكر الفريق قبل مواجهة زد، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

وفي سياق آخر، يواجه الزمالك نظيره سور الغيني، في التاسعة مساءً اليوم على ملعب السلام الدولي، ضمن الجولة الثانية من الكونفدرالية الإفريقية

الزمالك يحاول خطف صفقة الأهلي

اكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات قوية مع عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك قدم عرضا مغريا من الناحية المادية للاعب بجانب نادي بيراميدز للحصول على توقيعه بالميركاتو الشتوي".

مفاوضات الزمالك مع اللاعب

وأضاف أمير هشام: "مفاوضات الزمالك مع اللاعب تأتي مع اقتراب حل أزمة إيقاف القيد وتباطؤ من مسؤولي النادي الأهلي، ولكن حتى الآن عبدالواحد رغبته الانضمام إلى التتش".

الجدير بالذكر ان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيخوض مباراة اليوم مع نادى سوار الغيني، المقرر لها في التاسعة من مساء اليوم ، على استاد السلام، ضمن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

ايشو يرفض التجديد

اكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أحمد عبدالرحيم إيشو لاعب فريق الزمالك، يرفض تجديد عقده مع ناديه، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك يضغط على اللاعب لتجديد عقده، ولكن اللاعب يتمسك بالرحيل خاصةً أنه يملك عرضين من ناديي زد وبلدية المحلة، للحصول على خدماته".

وأضاف أمير هشام: "الزمالك قرر عودة اللاعب للتدرب مع قطاع الناشئين ولكن اللاعب رفض الأمر، وأبلغ النادي بالرحيل ويغيب عن التدريبات حتى هذه اللحظة".

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيخوض مباراة اليوم مع نادى سوار الغيني، المقرر لها في التاسعة من مساء اليوم ، على استاد السلام، ضمن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.