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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الزمالك في لقاء سوار الغيني بالكونفدرالية الأفريقية.. الجزيري وشيكابالا في الهجوم

الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سوار الغيني في الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد السلام.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

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