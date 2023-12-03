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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

السفير المصرى فى توجو يشيد بالترتيبات الفنية والتقنية بالانتخابات الرئاسية

السفير المصرى فى
السفير المصرى فى توجو أحمد عيد

أكد السفير المصرى فى توجو أحمد عيد أن التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات مستمر طوال 24 ساعة، موجهًا الشكر إلى الهيئة ووزارة الخارجية والعاملين بالسفارة، خصوصا في ظل فرق التوقيت ساعتين بين توجو والقاهرة،  مشيدا بحسن الترتيبات والتنظيمات للعملية الانتخابية على المستوى الفنى والتقنى.

وأضاف خلال الاتصالات التي أجراها مع الهيئة الوطنية للانتخابات بتقنية الفيديو كونفرانس، أن الناخبين جاءوا لممارسة حقهم الانتخابى والدستورى، قائلًا: "بدأنا الجمعة حيث شهدت السفارة استقبال الناخبين وبدأ أعداد الناخبين فى الزيادة من يوم السبت مساءًا، وظهر انتشار كبير من الشباب، ويتبقى 4 ساعات على غلق اللجنة وانتهاء التصويت".

كان المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، أجرى اتصالات بتقنية الفيديو كونفرانس، مع مسؤولي البعثات الدبلوماسية بالدول ورؤساء لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

وأكد رؤساء لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، سير العملية الانتخابية وفتح لجان الاقتراع، وأنه تم تدريب أعضاء اللجان على المستوى الفني على نظم وآليات تسيير العملية الانتخابية.

وبدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، في الانتخابات الرئاسية 2024، عملها اعتبارًا من العاشرة من مساء الخميس، مع انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا (أولى الدول التي بدأت فيها الانتخابات)؛ وذلك في ضوء فروق التوقيت مع مصر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، على أحقية كل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة، أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024  بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، وتعد دول الساحل الغربي للولايات المتحدة أخر المناطق التي يجرى بها التصويت نظرا لفارق التوقيت.

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، يذكر أن الهيئة الوطنية كانت قد أعلنت في 9 نوفمبر الماضى القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية بعد الموافقة على طلب ترشحهم وقبول أوراقهم.

قائمة المرشحين النهائية

وتضم قائمة المرشحين النهائية فى الانتخابات الرئاسية 2024 كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين واخر تحديثاتها يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.

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