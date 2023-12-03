عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان أشرف عبد الغفور

أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور

نعت نقابة المهن التمثيلية ؛ وفاة الفنان القدير أشرف عبدالغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق؛ والذي توفي اليوم الأحد.

وجاء بيان نقابة المهن التمثيلية :" تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الادارة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛  داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

وفاة أشرف عبد الغفور:

توفي منذ قليل الفنان أشرف عبد الغفور  عن عمر ناهز 81 عاما ،بعد مسيرة فنية ناجحة ،حيث تعرض لحادث سير برفقه زوجته والتي تتواجد حاليا في العناية المركزة في حالة خطرة

 

 

ونستعرض أبرز المعلومات عن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

هو من مواليد 22 يونيو عام 1939 في مدينة المحلة الكبرى.

- هوايته في التمثيل بدأت من خلال مشاركته بفريق المسرح بمدرسة الجيزة الثانوية، وفريق التمثيل بهيئة التحرير.

- خريج أول دفعة للتمثيل من المعهد العالي للسينما عام 1963.

أول عمل قدمه كان من خلال المسرح عام 1962 من خلال مسرحية جلفدان هانم.

- كان أول عمل سينمائي شارك فيه كان عام 1966 في فيلم القاهرة 30 بطولة سعاد حسني.

- آخر ظهور سينمائي كان عام 1977 بفيلم حلوة يا دنيا الحب.

- شارك في نحو 25 فيلما سينمائيا أبرزها «شاطئ المرح، قصر الشوق، بيت الطالبات».

- شارك في أكثر من 150 عمل درامي من أبرزها مسلسلات «القاهرة والناس، حضرة المتهم أبي، عمر بن عبدالعزيز، أئمة الهدى، عظماء في التاريخ، زيزنيا، شيخ العرب همام، جبل الحلال، يتربى في عزو، الرحايا».

- تولى منصب نقيب المهن التمثيلية عام 2011.

_ ابنته هي الفنانة ريهام عبد الغفور 

_تم تكريمه ةمؤخرا من المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي .

وفاة أشرف عبد الغفور أشرف عبد الغفور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

القبض على المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

بعد وفاته في حادث.. تطورات الحالة الصحية لزوجة أشرف عبد الغفور

موضوعات متعلقة

بعد وفاته في حادث سير.. أبرز المعلومات عن الراحل أشرف عبد الغفور

وفاة أشرف عبد الغفور .. مسيرة حافلة من التكريمات الفنية

رواد موقع X يحتفلون بحميد الشاعري على طريقتهم الخاصة

المخرج خالد جلال وفنانين مصريين يصوتون بانتخابات الرئاسة في بتونس

أخبار الفن: حقيقة دفن صلاح قابيل حيا.. وانضمام حلا شيحة لمسلسل أحمد العوضي

حقيقة تعاقد حلا شيحة على مسلسل حق عرب مع أحمد العوضي

تفاصيل شخصية نسرين طافش في فيلم بنقدر ظروفك

نقل الإعلامية أسما إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية| صورة

ترشيحاتنا

موعد ومكان تشييع جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

بعد وفاته .. شاهد أخر ظهور للراحل أشرف عبدالغفور

شيكا يصنع.. زيزو يفتتح التسجيل للزمالك في مرمي سوار الغيني بالكونفدرالية

بيان عاجل من القسام بشأن انسحاب 70%؜ من القوات الإسرائيلية خارج شمال غزة

دعاء تحصين النفس والبيت .. خطوات أوصانا بها النبي

حملة السيسي تعلن انتظام سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لصغير استشهد أبوه وأخوه في غزة

بقوامها الممشوق.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها مرتدية بدلة بيضاء

ما ضل فينا روح تناشد..صرخات فلسطينية تهتز لها القلوب.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح؟

فيديو

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

خسائر فادحة بالعبوات الناسفة.. المقاومة تلقن الاحتلال درسا

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر..فيديوجراف

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ