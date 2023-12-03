نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان أشرف عبد الغفور

نعت نقابة المهن التمثيلية ؛ وفاة الفنان القدير أشرف عبدالغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق؛ والذي توفي اليوم الأحد.

وجاء بيان نقابة المهن التمثيلية :" تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الادارة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

وفاة أشرف عبد الغفور:

توفي منذ قليل الفنان أشرف عبد الغفور عن عمر ناهز 81 عاما ،بعد مسيرة فنية ناجحة ،حيث تعرض لحادث سير برفقه زوجته والتي تتواجد حاليا في العناية المركزة في حالة خطرة

ونستعرض أبرز المعلومات عن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

هو من مواليد 22 يونيو عام 1939 في مدينة المحلة الكبرى.

- هوايته في التمثيل بدأت من خلال مشاركته بفريق المسرح بمدرسة الجيزة الثانوية، وفريق التمثيل بهيئة التحرير.

- خريج أول دفعة للتمثيل من المعهد العالي للسينما عام 1963.

أول عمل قدمه كان من خلال المسرح عام 1962 من خلال مسرحية جلفدان هانم.

- كان أول عمل سينمائي شارك فيه كان عام 1966 في فيلم القاهرة 30 بطولة سعاد حسني.

- آخر ظهور سينمائي كان عام 1977 بفيلم حلوة يا دنيا الحب.

- شارك في نحو 25 فيلما سينمائيا أبرزها «شاطئ المرح، قصر الشوق، بيت الطالبات».

- شارك في أكثر من 150 عمل درامي من أبرزها مسلسلات «القاهرة والناس، حضرة المتهم أبي، عمر بن عبدالعزيز، أئمة الهدى، عظماء في التاريخ، زيزنيا، شيخ العرب همام، جبل الحلال، يتربى في عزو، الرحايا».

- تولى منصب نقيب المهن التمثيلية عام 2011.

_ ابنته هي الفنانة ريهام عبد الغفور

_تم تكريمه ةمؤخرا من المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي .