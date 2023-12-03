متعة البريميرليج.. التعادل يحسم مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

سيطر التعادل الإيجابي 3-3 بين مانشستر سيتي وتوتنهام، في مباراة مثيرة أقمت على ملعب الاتحاد، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من سون بهدف في مرماه، وفيل فودين، وجاك جريليكش، وسجل لتوتنهام كل من سون ولي سلسيو، وكولفيسكي.

تشكيل توتنهام للمباراة

فيكاريو- بورو- رويال- ديفيز- أودوجي- بيسوما- لو سيلسو- كولوسيفسكي- جونسون- سون- بريان.

بينما تواجد على مقاعد بدلاء السبيرز كل من: فورستر- أوستين- دورينجتون- سكيب- هويبرج- سانتياجو- دونلي- ريتشارليسون- فيليز.

تشكيل مانشستر سيتي

إيدرسون- ووكر- أكانجي- دياز- جفارديول- رودريجو- برناردو- فودين- دوكو- ألفاريز- هالاند.

وتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي كل من: أورتيجا- فيليبس- ستونز- أكي- كوفاسيتش- جريليش- جوميز- بوب- لويس.