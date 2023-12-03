اندلاع بركان مارابي في مقاطعة سومطرة الغربية بإندونيسيا

اندلع بركان مارابي في مقاطعة سومطرة الغربية بإندونيسيا يوم الأحد، مطلقًا رمادا بركانيًا يصل ارتفاعه إلى 3000 متر (9843 قدمًا) في الهواء، وفقًا لوكالة إدارة الكوارث في البلاد BNPB.

واندلع البركان الذي يبلغ ارتفاعه 2891 مترا في الساعة 2.54 بعد الظهر. وقالت السلطات إن الرماد البركاني تناثر بكثافة عالية في المناطق المجاورة. وأظهرت صور من BNPB السيارات والطرق مغطاة بالرماد.

منعت السلطات السكان والزوار من القيام بأي أنشطة على بعد 3 كيلومترات من الحفرة، وحددت ثاني أعلى مستوى تأهب لجبل مارابي.

وقال أدي سيتياوان، المسؤول في وحدة إدارة الكوارث المحلية التابعة لـ BPBD: 'لقد قمنا بتوزيع الأقنعة على السكان وشجعناهم على البقاء داخل منازلهم'.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ 'حلقة النار' في المحيط الهادئ، ويوجد بها 127 بركانًا نشطًا، وفقًا لوكالة علم البراكين.