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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد جلال ناعيا أشرف عبد الغفور: فقدنا قامة فنية عربية تركت بصمة لا تنسى

صدى البلد

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان أشرف عبد الغفور، الذي توفي مساء اليوم عن عمر ناهز 81 عاما.

وقال خالد جلال، إن الموت غيب فنانا متميزا، وقامة فنية عربية تركت بصمة لا تنسى، استطاع بمهارته الفنية وقوة أدائه أن يمتلك قلب المشاهد المصري، بل والعربي أيضا، وأجاد تجسيد مختلف الشخصيات طوال تاريخه الفني، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور شغل منصب نقيب المهن التمثيلية منذ عام 2012 إلى عام 2015، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وكان رئيسا للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.

ومن أعماله المسرحية: "جلفدان هانم، سليمان الحلبي، ثلاث ليال، النار والزيتون، الملك لير"، ومن أعماله فى السينما : "الشيطان، رجال في المصيدة، بلا رحمة، دعوة للحياة، صوت الحب، الشوارع الخلفية، لا شيء يهم"، ومن أشهر المسلسلات التليفزيونية التى شارك فيها “القاهرة والناس، فارس بلا جواد، حضرة المتهم أبي، يتربى في عزو، جبل الحلال”.

ومن أدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية "محمد رسول الله، عظماء في التاريخ، أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية» وحلقات برنامج «أسماء الله الحسنى».

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