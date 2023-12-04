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رئيس التحرير
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اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

وفاة الفنان أشرف
وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

 

حالة من الحزن سيطرت علي الوسط الفني بأكمله، عقب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، عن عمر يناهز 81 عامًا، وذلك عقب تعرضه لحادث سير برفقه زوجته، مما أودي بحياته.

وكانت زوجة الفنان أشرف عبد الغفور، برفقة زوجها الراحل بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زياد التخصصي، وبعد محاولات الإسعاف والطوارئ، حدثت وفاة أشرف عبد الغفور ووافته المنية بالمستشفى، أما زوجته فهي في حالة صحية صعبة. 

انهيار ريهام عبد الغفور

ووصلت الفنانة ريهام عبد الغفور إلي المستشفى التي توفي فيها والدها الفنان أشرف عبد الغفور، وانهارت ريهام عبد الغفور أمام المستشفى في انتظار جثمان والدها.

وحرص عدد كبير من قبل نجوم الوسط الفني، علي التواجد مع الفنانة ريهام عبد الغفور لمواساتها، وكان منهم الفنانة سوسن بدر وإيمان العاصي.

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