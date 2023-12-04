علاء ميهوب: الطرد أمام الهلال الليبي كان دفعة للفوز

أكد علاء ميهوب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، أن الفوز ضد الهلال الليبي، أهميته في توقيته خاصةً أن المباراة كانت على نجيل صناعي.

وتابع ميهوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "حالة الطرد التي تعرضنا لها كانت بمثابة الدافع لتحقيق الفوز، والفرحة كبيرة بعد حصد أول 6 نقاط".

وأضاف علاء ميهوب: "توقيع عقوبات على اللاعبين عقب الهزيمة من الزمالك، جاء بسبب عدم وجود الروح داخل الملعب واللاعبين تقبلوا الخصومات واستعدنا الروح في مباراة الهلال الليبي بالكونفدرالية".

واختتم: "موقف مودرن فيوتشر من بيع عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي يتولاه هو وليد دعبس رئيس النادي، وسوف يتم حسم الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة".