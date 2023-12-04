رغم الشتاء.. لغز ظهور فقاعة كبيرة من الماء الساخن في المحيط

على غير العادة، أصبح فصل الخريف هذا العام أكثر دفئا مقارنة بالأعوام السابقة، لكن الغريب أن هذا التغيير في درجات الحرارة يرجع إلى ظهور فقاعة في المحيط الهادئ، فما علاقتها بالطقس أو أن يصبح الطقس أكثر دفئا.

ترتبط هذه الفقاعة بشكل وثيق بظاهرة “إل نينوا” ويقول الخبراء إن ظاهرة إل نينوا على قدم وساق ومن المرجح أن تظل قوية هذا الشتاء، لكن تأثيرها على أنماط الطقس في الولايات المتحدة يعتمد على سلوك فقاعة دافئة بشكل غير عادي في غرب المحيط الهادئ.

سر ارتفاع درجات الحرارة في الشتاء

ووفقا لموقع “سبيس”، ظهرت هذه الفقاعة الغريبة من الماء الدافئ في غرب المحيط الهادئ، وهي السبب الرئيس في أن تجعل ظاهرة النينيو القوية هذا العام تتصرف بشكل غير متوقع.

ظهرت هذه الفقاعة تحديدا في في غرب وسط المحيط الهادئ، بالقرب من حدود بين الشمال والجنوب حسبما قال بول راوندي ، أستاذ علوم الغلاف الجوي في جامعة ألباني، للصحيفة.

عادة ما تؤدي ظاهرة النينيو إلى ارتفاع درجات الحرارة في شرق المحيط الهادئ الاستوائي، مما يؤدي بدوره إلى تشكيل الظروف الجوية وأنماط الطقس في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وحول العالم.

في حين أن ظاهرة النينيو هذا العام لم تكن مفاجئة - فقد حذر الخبراء من أنها قد تكون كبيرة في شهر مايو - فإن استجابة الغلاف الجوي لا تبدو مثل أحداث النينيو القوية الأخرى التي حدثت مؤخرًا.

لغز ظهور فقاعة مياه ساخنة

وخلال سنوات ظاهرة النينيو ، تعمل المياه الدافئة في شرق المحيط الهادئ الاستوائي على تسخين الهواء إلى الأعلى وتؤدي إلى ارتفاعه. لكن هذا لا يحدث الآن، كما قال الخبراء لصحيفة واشنطن بوست، لأن الهواء يرتفع في غرب المحيط الهادئ بدلاً من ذلك. وقالوا إن بعض هذا الهواء ربما يهب شرقا.

ويؤدي ارتفاع الهواء إلى خلق ظروف ضغط منخفض مرتبطة بالزخات والعواصف الرعدية. تتسبب الفقاعة الدافئة في غرب المحيط الهادئ في سقوط المزيد من الأمطار الاستوائية هناك، مما يقلل بدوره من شدة هطول الأمطار في أقصى الشرق لأن الهواء الذي يرتفع في العواصف الرعدية في غرب المحيط الهادئ ينحسر مرة أخرى نحو السطح في أقصى الشرق، مما يؤدي إلى تجفيف الغلاف الجوي.

من المتوقع أن تستمر ظروف النينيو القوية خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي وتستمر حتى ربيع عام 2024، مع احتمال بنسبة 35% أن يصبح الحدث قويًا تاريخيًا في الفترة من نوفمبر إلى يناير.