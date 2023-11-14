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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| نصائح لـ تجنب ارتفاع درجة حرارة العربية ... مقارنة بين دى إس DS4 وميني ميني كوبر S موديل 2023

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتوافر اخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من الإصدارات المعروضة للبيع والتي يبحث عنها اغلب المواطنين المصريين ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق ومن ضمن هذه الطرازات سيارة مرسيدس 250 موديل 1979 ، وتنتمي 250 الي فئة السيارات السيدان .

يبحث قطاع كبير من المواطنين داخل سوق السيارات المصري للسيارات الجديدة موديل 2023 عن إصدارات تناسبهم وتساعدهم علي الذهاب الي أعمالهم بكل سهولة بفضل ما تمتلك تلك السيارات من مميزات متطورة ، وبعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة تقاربت فئات السيارات من بعضها البعض في الأسعار واصبح الاختيار من بينهم أمرا صعبا.

يحتوي سوق السيارات المصري على عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024، وجاءه هذه الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالميا بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود الي الأحداث العالمية التي تأثر بها قطاع صناعة السيارات العالمي ومنها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن طرازها الجديد مرسيدس  AMG-GT، وتنتمي AMG-GT لفئة السيارات الكوبيه الرياضية ذات البابين ، وتم إصدار مرسيدس AMG-GT الكوبيه لتنافس عدد من السيارات منها بورشه 911 .

يواجه سائقو السيارات العديد من المشاكل التي تطرأ عليهم فجأة عند التحرك بالسيارة داخل المدينة أو علي الطرق السريعة من ضمنها ، ارتفاع حرارة السيارة والتي تؤدي الي تعطيل وظائف السيارة الرئيسية ومنها توقف عمل محرك السيارة الذى يخرج القوة اللازمة لتحرك السيارة .

مرسيدس مرسيدس 250 موديل 1979 دى اس DS4 ميني ميني كوبر S موديل 2023 الفاروميو ستلفيو 2024 مرسيدس AMG-GT الكوبيه مرسيدس AMG-GT ارتفاع درجة حرارة السيارة

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