نصائح لـ تجنب ارتفاع درجة حرارة السيارة| تعرف عليها

يواجه سائقو السيارات العديد من المشاكل التي تطرأ عليهم فجأة عند التحرك بالسيارة داخل المدينة أو علي الطرق السريعة من ضمنها ، ارتفاع حرارة السيارة والتي تؤدي الي تعطيل وظائف السيارة الرئيسية ومنها توقف عمل محرك السيارة الذى يخرج القوة اللازمة لتحرك السيارة .

نصائح لـ تجنب ارتفاع درجة حرارة السيارة

بالإضافة إلى أن ارتفاع درجة حرارة السيارة يؤدي الي مشاكل ضخمة منها نشوب حريق بالسيارة اذا ارتفعت الحرارة بشكل غير معتاد .

نصائح لـ تجنب ارتفاع درجة حرارة السيارة

1- الحفاظ على سائل تبريد المحرك :

من الضروري أن يقوم صاحب السيارة دائما بعمل قياس استباقي لـ سوائل تبريد المحرك وتلك الخطوة تساعدك علي الابتعاد عن مشاكل ارتفاع حرارة المحرك، بالإضافة الي فحص الرادياتير باستمرار .

2- مراقبة ارتفاع درجة الحرارة :

نصائح لـ تجنب ارتفاع درجة حرارة السيارة

عند التحرك بالسيارة علي الطرق السريعة أو داخل المدن يجب ملاحظة مؤشرات الحرارة بالسيارة المتواجدة باللوحة العدادات ، وذلك يساعد السائق علي معرفة ما اذا كانت حرارة السيارة اعتيادية أو ارتفعت بعض الشيء .

3- إيقاف تشغيل تكيف السيارة :

نصائح لـ تجنب ارتفاع درجة حرارة السيارة

دائما ما يقوم أصحاب السيارات بقطع مسافات طويلة وبالتالي يشعر هنا السائق بإمكانية ارتفاع حرارة محرك السيارة ، ولا يريد أن يتوقف في هذه الحالية يمكنه إيقاف تكييف السيارة لمنع الضغط الزائد علي المحرك واستكمال رحلته بأمان .

4- الكشف عن تسريبات بـ سائل التبريد :

نصائح لـ تجنب ارتفاع درجة حرارة السيارة

اذا قام صاحب السيارة بوضع كمية كافية من سائل التبريد ومازالت السيارة مستمرة في ارتفاع حرارتها فيجب علي صاحب السيارة أن يقوم بالكشف عن أي تسريبات للسائل .

5- الاطلاع دائما علي غطاء الرادياتير :

نصائح لـ تجنب ارتفاع درجة حرارة السيارة

وجود أي عطل بغطاء الرادياتير يؤدي الي ارتفاع حرارة السيارة ، وبالتالي يجب فحص غطاء الرادياتير باستمرار للتأكد من انه يغلق بأحكام .