نصائح لـ تجنب ارتفاع درجة حرارة السيارة| تعرف عليها

يواجه سائقو السيارات العديد من المشاكل التي تطرأ عليهم فجأة عند التحرك بالسيارة داخل المدينة أو علي الطرق السريعة من ضمنها ، ارتفاع حرارة السيارة والتي تؤدي الي تعطيل وظائف السيارة الرئيسية ومنها توقف عمل محرك السيارة الذى يخرج القوة اللازمة لتحرك السيارة .
بالإضافة إلى أن ارتفاع درجة حرارة السيارة يؤدي الي مشاكل ضخمة منها نشوب حريق بالسيارة اذا ارتفعت الحرارة بشكل غير معتاد .
1- الحفاظ على سائل تبريد المحرك :
من الضروري أن يقوم صاحب السيارة دائما بعمل قياس استباقي لـ سوائل تبريد المحرك وتلك الخطوة تساعدك علي الابتعاد عن مشاكل ارتفاع حرارة المحرك، بالإضافة الي فحص الرادياتير باستمرار .
2- مراقبة ارتفاع درجة الحرارة :
عند التحرك بالسيارة علي الطرق السريعة أو داخل المدن يجب ملاحظة مؤشرات الحرارة بالسيارة المتواجدة باللوحة العدادات ، وذلك يساعد السائق علي معرفة ما اذا كانت حرارة السيارة اعتيادية أو ارتفعت بعض الشيء .
3- إيقاف تشغيل تكيف السيارة :
دائما ما يقوم أصحاب السيارات بقطع مسافات طويلة وبالتالي يشعر هنا السائق بإمكانية ارتفاع حرارة محرك السيارة ، ولا يريد أن يتوقف في هذه الحالية يمكنه إيقاف تكييف السيارة لمنع الضغط الزائد علي المحرك واستكمال رحلته بأمان .
4- الكشف عن تسريبات بـ سائل التبريد :
اذا قام صاحب السيارة بوضع كمية كافية من سائل التبريد ومازالت السيارة مستمرة في ارتفاع حرارتها فيجب علي صاحب السيارة أن يقوم بالكشف عن أي تسريبات للسائل .
5- الاطلاع دائما علي غطاء الرادياتير :
وجود أي عطل بغطاء الرادياتير يؤدي الي ارتفاع حرارة السيارة ، وبالتالي يجب فحص غطاء الرادياتير باستمرار للتأكد من انه يغلق بأحكام .