منهم سيراتو ولوجان.. سيارات بـ 300 ألف جنيه

يتواجد داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد غير محدود من إصدارات السيارات المعروضة للبيع، وجاءه هذه السيارات بكثرة داخل سوق المستعمل بعد ارتفاع سعر السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود الي مرور قطاع صناعة السيارات عالميا بالعديد من الأزمات .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات مستعملة بسوق السيارات المصري :

1- رينو لوجان موديل 2017 :

زودت سيارة رينو لوجان موديل 2017 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الأزرق، وتصل قوة السيارة من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت رينو لوجان من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات داخلية أو خارجية .

رينو لوجان موديل 2017

سعر سيارة رينو لوجان موديل 2017 داخل سوق المستعمل المصري يصل الي 320 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

2- كيا سيراتو موديل 2006 :

تصل قوة سيارة كيا سيراتو موديل 2006 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمتلك محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الأسود، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 215 ألف/كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة سنة ، وبها دهانات خارجية .

كيا سيراتو موديل 2006

تتوافر سيارة كيا سيراتو موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- شيفروليه كروز موديل 2010 :

تعرض سيارة شيفروليه كروز موديل 2010 للبيع باللون الفضي، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه كروز موديل 2010

تباع سيارة شيفروليه كروز موديل 2010 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

4- هيونداي نيو اكسنت موديل 2008 :

تمكنت سيارة هيونداي نيو اكسينت موديل 2008 من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وتصل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وبها محرك سعه 1600 سي سي، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

هيونداي نيو اكسنت موديل 2008

يبلغ سعر سيارة هيونداي نيو اكسنت موديل 2008 داخل سوق المستعمل المصري 290 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة وشكل السيارة .

5- فولكس فاجن بولو موديل 2009 :

تباع سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2009 داخل سوق المستعمل المصري باللون الفضيـ وتستخدم علبة تروس مانيوال، وتمكنت فولكس فاجن بولو من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها دهانات خارجية، ورخصة سارية .

فولكس فاجن بولو موديل 2009

تتواجد سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 270 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .