5 شهداء.. حصيلة القصف الإسرائيلي لمسجد شرق غزة

أفادت وسائل إعلام عربية، باستشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال مسجدا في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن قوات خاصة قتلت مسلحين اثنين خلال اقتحام مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وقد اندلعت اشتباكات قوية اليوم بين رجال الفصائل الفلسطينية وجنود جيش الاحتلال في جميع أنحاء فلسطين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن اشتباكات ضارية تقوم الآن بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان والنصر شمال غرب مدينة غزة.

وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن قوات جيش الاحتال الإسرائيلي اقتحمت عدد من بلدات في الضفة الغربية.