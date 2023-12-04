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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تنتهي 10 ديسمبر| نقيب الفلاحين يكشف أهم النصائح لزيادة إنتاجية القمح

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن رية المحاياه هي أهم ريه في دورة زراعة القمح ، لافتا إلى أن رية المحاياه تكون بعد 20 يوم الي 25 يوم من رية الزراعة حسب طبيعة الارض ودرجة حرارة الجو وهي مهمة جدا لتفريع الاقماح وزيادة الانتاج.

زراعة القمح 

ولفت “ أبوصدام” خلال تصريحات له ، إلي  أن التعطيش أو التغريق للاقماح يساهم في قلة الانتاج ،  مناشدا مزارعي الاقماح بالالتزام بمواعيد الزراعه المناسبه لزراعة الاقماح وعدم التبكير أو التأخير عن هذه المواعيد موضحا أن المواعيد المناسبه لزراعة القمح في مصر تبدا  من 15 نوفمبر الي 10 ديسمبر الحالي.

وأردف عبدالرحمن، أن تاخير الزراعه عن هذه المواعيد يؤدي الي تاثير سلبي من الصقيع مما يضعف النمو الخضري وقد يؤدي للاصابه بأمراض الصدا بما يقلل الانتاجيه ، كما أن التبكير في الزراعه يؤدي الي قلة التفريع وصغر السنابل وتاثير سلبي لدرجة الحرارة المرتفعه يساعد في تبكير طرد السنابل  ويمنع اكتمال الاخصاب في السنابل بما يؤدي لقلة الانتاجيه.

ونصح مزارعي القمح بالالتزام بمواعيد الزراعه المثلي والاعتدال في الري دون تغريق اوتعطيش مع الالتزام بالخريطة الصنفيه والزراعه بالتقاوي المعتمده وبطرق الزراعه المناسبه مع مقاومة الحشائش والاعتدال في التسميد في الاوقات المناسبه بما يساهم في زيادة وحدة الانتاجيه من وحدة المساحه لتحقيق اعلي انتاجيه واعلي عائد اقتصادي للمزارع.

وأكد أبوصدام، أن استخدام نسب تقاوي مناسبة يزيد من الانتاجيه مع مراعاة تشغيل العمالة المدربة ذات الخبرة الزراعية العالية.

وتوقع أبو صدام، أن تصل متوسط انتاجيه الفدان الي 20 اردب ،كما توقع زراعة نحو 4 مليون فدان هذا الموسم بانتاجيه عامه تزيد عن 10 مليون طن من الأقماح.

الفلاحين القمح الزراعة الأقماح مزارعى القمح

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