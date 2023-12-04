أردوغان يتعهد بمحاكمة نتنياهو بوصفه مجرم حرب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخل التاريخ باعتباره جزار غزة، مشددًا على أنه سيحاكم كمجرم حرب.

وأوضح أردوغان اليوم الاثنين خلال كلمته في اللجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن "نتنياهو دخل صفحات التاريخ بصفته جزار غزة، ونستعد لإعداد كل الملفات من أجل محاكمته"، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة عمياء وصماء تجاه المجزرة في القطاع.

وتابع قوله "في الغرب يصمتون ويتحججون بحماس ويشرعنون الهجمات الإسرائيلية"، مؤكدًا أن المجازر في غزة تجري على مرأى ومسمع العالم.

وأشار إلى أن اثنين من كل ثلاثة شهداء في غزة أطفال ورضع ونساء، مستطردًا أن عدد المفقودين بالقطاع تجاوز 6 آلاف و500.

ولفت إلى أن استهداف الصحفيين في غزة هدفه حجب الحقيقة، موجهًا التحية إلى الأشقاء بفلسطين الذين يواجهون العدوان الإسرائيلي.

وشدد على ضرورة العمل على منع خطابات الكراهية المعادية للإسلام، مؤكدًا أن غزة أرض فلسطينية للفلسطينيين وستبقى كذلك إلى الأبد.

وأكد الرئيس التركي “لن نسمح بنسيان مسألة الأسلحة النووية التي أقرت إسرائيل بامتلاكها”.