عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وحش حقيقي.. تلسكوب جيمس ويب يلتقط عودة غامضة لجسم شبحي

صدى البلد

اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي مجرة جديدة تتحدى الافتراضات السابقة حول انتشار المجرات وتكوينها، وهي مجرة AzTECC71 ال​​ترابية مكونة للنجوم من الكون المبكر، والتي تقدم رؤى جديدة حول التاريخ الكوني وتطور المجرات.

المجرة الجديدة التي تشبه الشبح، ظهرت لأول مرة على شكل فقاعة متوهجة من التلسكوبات الأرضية ثم اختفت تمامًا في الصور المأخوذة من تلسكوب هابل الفضائي، والآن، عاد الجسم الشبحي إلى الظهور كمجرة خافتة ولكنها متميزة في صورة التقطتها تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST).

txt

مجرة جديدة بها 6 كواكب.. اكتشاف يقلب موازين الكون

txt

لقطات غير مسبوقة.. ناسا تكشف عن أسرار قلب مجرة درب التبانة

ووفقا لموقع “اسكيتش ديلي”، حدد علماء الفلك بالتعاون مع COSMOS-Web الجسم AzTECC71 على أنه مجرة ​​غبارية تتشكل فيها النجوم. أو بعبارة أخرى، مجرة ​​مشغولة بتكوين العديد من النجوم الجديدة ولكنها مغطاة بحجاب غبار يصعب الرؤية من خلاله، وذلك منذ ما يقرب من مليار سنة بعد الانفجار الكبير .

كان يُعتقد في السابق أن هذه المجرات نادرة للغاية في بداية الكون، ومع هذا الاكتشاف المذهل، يتوقع أن تشكل المجرات الغبارية مكونًا رئيسيًا في الكون المبكر، وهو ما يلقي الضوء على تكوين الهياكل الكونية في مراحل مبكرة من التطور. وتعتبر هذه المجرات الغبارية مهمة للغاية في فهم عمليات تشكل النجوم وتطور المجرات على مر العصور.

تلعب مراحل مبكرة من التطور الكوني دورًا حاسمًا في تشكيل الهياكل الكونية الحديثة، ولكنها تظل غامضة وقليلة الوثوقية في الدراسات الحالية. ومع ذلك، فإن اكتشاف مجرة AzTECC71 يمثل خطوة كبيرة نحو فهم أعمق لتلك الفترة المهمة من التاريخ الكوني.

تحظى تلك الاكتشافات بأهمية كبيرة للعلماء والباحثين في مجال الفلك وعلم الكون، حيث تمثل نقلة نوعية في الفهم الحالي لتشكل المجرات وتطورها. 

وقال جيد ماكيني، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة تكساس في أوستن: “هذا الشيء وحش حقيقي، على الرغم من أنها تبدو وكأنها فقاعة صغيرة، إلا أنها تشكل في الواقع مئات النجوم الجديدة كل عام”.

الاكتشاف التاريخ التلسكوب الدراسات الانفجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

حقيقة اعتذار الزمالك والأهلي عن المشاركة في كأس الرابطة

قرار عاجل من النيابة بحق المتهم بالتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور

وزير النقل : لا استيراد للأتوبيسات .. ودعم الصناعات الوطنية

سعر البيع| قرار عاجل من الحكومة بشأن السكر.. إلزام المستوردين وفواتير إلكترونية| تفاصيل

سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مواقع جنوبي لبنان

20 صاروخا.. لبنان تمطر إسرائيل برشقات كثيفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة|بمذاق لايقاوم

نجوم الفن يدعمون ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. صور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بعباية ياسمين صبري تثير الجدل| شاهد

جمال شعبان: 7 أطعمة مفيدة لمرضى ضغط الدم المرتفع| تعرف عليها

فيديو

لم يكملوا أغنيتهم.. جنود الاحتلال يحتفلون بـ"شردناهم" ففوجئوا بصدمة مدوية| شاهد

على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ