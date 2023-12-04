ضبط المتهمين بمعاشرة طالبة بالثانوى والزواج عرفيا بالدقهلية

قام ولى أمر طالبة بالثانوى بتحرير محضر ضد شخصين اتهمهما بمعاشرة ابنته معاشرة الأزواج

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز الكردى يفيد بورود بلاغ من شخص اتهم كلا من ج ا م ٢٨ عاما عاما،، وح.م.ن ٥٠ عاما، ومقيمين الكردى بقيام الأول بالتعدي على ابنته جنسيا ومعاشرتها بعلاقة عاطفية، وقيام الثاني بالزواج منها عرفيا منذ عدة أسابيع.

وتمكن ضباط قسم شرطة الكردي من ضبط المتهمين وبسؤالهما اعترف الأول بارتباطه بها منذ فترة عليها عاطفيا وقيامه بمعاشرتها واعترف الآخر بزواجه عرفيا من الابنة الطالبة دون علم أهلها ومعاشرتها معاشرة الأزواج أيضا.

وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.