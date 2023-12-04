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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في حب مصر.. احتفالية للطريقة الجازولية لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

الطريقة الجازولية
الطريقة الجازولية

تقيم مشيخة الطريقة الجازولية الحسينية الشاذلية مؤتمرًا تحت عنوان “ليلة في حب مصر”، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

احتفالية للطريقة الجازولية لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

وتقام الاحتفالية في الثامنة مساء الخميس المقبل بمقر الطريقة الجازولية أمام مشيخة الأزهر الشريف بطريق صلاح سالم بالقاهرة .

وأكد الشيخ سالم جابر الجازولي شيخ الطريقة الجازولية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية أن مريدي ومحبي الطريقة الجازولية من اسوان إلى الوجه البحري يدعمون بكل الحب والفخر الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، كما أن كل فرد بالطريقة سيشاركون في الإدلاء بأصواتهم وهو واجب وطني.

"الجازولية" تعلن حشد مليون مريد لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الطريقة الجازولية الشاذلية، أكبر طريقة صوفية بمصر، دعمها وتأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، بحشد مليون مريد صوفي في جميع محافظات مصر.

وقالت قيادات الطريقة إن هذا الأمر يعتبر ردا للجميل، حيث أن الرئيس أصدر قراره في السابق بتجديد مقامات وأضرحة آل البيت والصالحين ما كان له أبلغ الأثر عند ملايين الصوفية بمصر، جاء ذلك في بيان عاجل للطريقة الجازولية علي لسان شيخها الدكتور سالم الجازولي.

وقال "شيخ الطريقة الجازولية" في بيان له إن المجلس الأعلى للطريقة الجازولية قرر تأييد ومبايعة الرئيس السيسي، بعد عدة مشاورات ومباحثات مع قيادات ونواب الطريقة، حيث يعود دعم الرئيس لعدة أسباب  أهمها "الوضع الأمني الخطير الذي يهدد الدولة، فحدود مصر مشتعلة سواء في الناحية الشرقية أو الناحية الجنوبية أو الناحية الغربية، مما يتطلب أن يكون رئيس مصر رجل عسكري قادر علي مواجهة هذه المخاطر وخاصة الأوضاع في شبة جزيرة سيناء، بعد اشتعال الحرب في فلسطين ومحاولات إسرائيل تهجير مواطني غزة إلي سيناء مما يعني القضاء علي القضية الفلسطينية.

وأكدت الطريقة الجازولية أن مصر تحتاج لرجل عسكري ذو عقلية مخابراتية يعلم جيداً المخاطر الأمنية التي تهدد مصر، ولايوجد أفضل من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تصدي لأكبر تنظيم إرهابي دولي في العالم، وهو تنظيم الإخوان، ولذلك سندعمه في الانتخابات القادمة بكل قوة من خلال حشد مليون مريد صوفي بجميع أنحاء مصر.

وأوضح شيخ الجازولية أن الطريقة الجازولية ستنظم عدة حملات دعائية دعما للرئيس السيسي في جميع أنحاء البلاد، وذلك ليعلم الجميع أن هذا الرجل محبوب ومؤيد من قبل جموع الصوفية في مصر، كما أنه لا يوجد علي الساحة السياسية من هو أفضل من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار "شيخ الجازولية" أن الطريقة الجازولية نظمت أمس الأول أول مؤتمر حاشد دعما للرئيس السيسي وذلك بقرية دفرة بمحافظة الغربية بالتزامن مع احتفالات القطب الصوفي سيدي أحمد البدوي وحضر قرابة الاحتفال قرابة ال١٠الآف مريد صوفي، ولذلك نؤكد للجميع أن فوز الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة سيكون انتصار ساحق، لأننا نحتاجه في هذه الفترة أكثر من أي وقت مضي.

قال الشيخ سالم الجازولي شيخ الطريقة الجازولية الصوفية، إن الطريقة الجازولية واضحة و صريحة منذ البداية وقبل اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي النيه للترشح لفترة رئاسية جديدة ، كنا على يقين تام أنه الانسب فى الفترة الحالية لاستكمال مسيرة بناء الوطن، مشيرا إلى أنه في كل زياراته لمنتسبي الطريقة من الصعيد الى وجه بحرى يتحدث عن ضرورة الوقوف بجانب القيادة الحكيمة المتمثلة فى الرئيس السيسي.

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الجازولية
الجازولية
الانتخابات الرئاسية الرئيس السيسي الطريقة الجازولية الشاذلية ليلة في حب مصر ردا للجميل

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