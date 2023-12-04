هالة فودة: «القاهرة مؤرخة» يسلط الضوء على رحلة الشاعر چيرار دو نيرڤال

قالت الكاتبة الدكتورة هالة فودة، إنها شاركت بفصل في كتاب «القاهرة مؤرخة»، الصادر عن دار العين للنشر والتوزيع، لافتة إلى أن الفصل حمل عنوان «القاهرة كمرآة للذات وملاذ من الجنون».

وأضافت هالة فودة في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، أن الفصل يهدف إلى تسليط الضوء على رحلة الشاعر الفرنسي چيرار دو نيرڤال إلى مصر عام ١٨٤٣، وإقامته بالقاهرة، ونظرته المنبهرة والمتسامحة، ورصده لملامح الحياة اليومية في القاهرة، وعادات أهلها وطقوسهم واحتفالاتهم بمختلف المناسبات، كما تعكس تأثر كتاباته بسحر هذه المدينة.

وأشارت إلى أن الفصل يسعى لتحليل الاختلاف الثقافي، ليس كحاجزٍ فاصل، ولكن كحالة من الاندماج مع الآخر وقبول ثقافة مختلفة، وتنجح الرحلة في منح نيرڤال مصدر ملهِم لكتابة عمله الأدبي الأهم "رحلة إلى الشرق" عام ١٨٥١.

تفاصيل كتاب «القاهرة مؤرخة»

الكتاب من إعداد وتقديم وتحرير دكتور نزار الصياد، وجاءت عناوين فصول الكتاب كالتالى «القاهرة.. صفحات من تاريخ وعمران المدينة عبر الزمن» للدكتور نزار الصياد، و«الفسطاط.. عن حتمية الموقع وتطور المدينة‏» لعبد الرحمن الطويل. و«القطائع.. زيارة للمدينة المفقودة قبل القاهرة» للدكتور طارق سويلم، و«القاهرة مدينة الظاهر والباطن.. قراءة جديدة لتاريخ المدينة الفاطمية» لحسن حافظ، و«قاهرة المماليك.. بناء عاصمة السلطنة» للدكتورة أمنية عبد البر.

و«الانحياز العمرانى للعمارة المملوكية فى القاهرة» للدكتور ناصر رباط، و«قاهرة ‏النصارى فى عصر سلاطين المماليك» لدكتور حامد محمد حامد، و«القاهرة العثمانية بين منزلين» لمعاذ لافى، و«من قاهرة ‏إبراهيم إلى قاهرة إسماعيل» لدكتور ‏حسام إسماعيل، و«تأمين القاهرة فى القرن التاسع عشر» لدكتور خالد فهمى، و«مدينة شكلتها القضبان.. تاريخ التنقل فى القاهرة» للمهندس عمرو عصام، و«من النهر إلى البحر.. صورة القاهرة فى القرن الحادى والعشرين» لدكتور عاطف معتمد، و«مشاهد من ثقافة المدينة وتمثيلها فى الأدب والفن» د. نزار الصياد.

و«أقدم الصور الموسومة للعمارة الإسلامية فى القاهرة» دكتورة دوريس أبو سيف، و«تمثيل القاهرة فى خرائط الحملة الفرنسية على مصر» (1798-1801) دكتور عاطف معتمد عبد الحميد، و«القاهرة فى مطلع القرن الثامن عشر.. قراءة فى مذكرات القنصل الفرنسى بنوا دى-مايّيهد» لرضوى زكى،‏ و«القاهرة كمرآة للذات وملاذ من الجنون: المدينة فى كتابات چيرار دو نير» لدكتورة هالة فودة، و«قراءة القاهرة فى مرآة باريس.. كتابات بعض أدباء القرن التاسع عشر» لدكتورة كندة سمارة. و«القاهرة فى المعارض الدولية فى القرن التاسع عشر» لدكتور مجيب الرحمن أبو عامر.

و«القاهرة بعيون أمينة.. ‏رؤية المدينة فى رواية بين القصرين لنجيب محفوظ» لدكتور محمد سلامة، و«القاهرة على شاشة السينما.. صورة المدينة خلال قرن من الحداثة» د. نزار الصياد، و«أفق القاهرة.. المدينة مصورة» للمهندس كريم بدر، و«كلام أهل القاهرة.. الثقافة غير الملموسة ‏للمدينة» للباحث أحمد عثمان الخولى. و«‏قاهرة الأولياء.. التخيل الشعبى للمدينة» للباحث ‏عبد العظيم فهمى.