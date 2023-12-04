حماس: زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إسرائيل يتنافى مع مقتضيات العدالة

علقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الاثنين، على زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إسرائيل دون زيارة قطاع غزة ، واعتبرت أن ذلك يتنافى مع مقتضيات العدالة.



ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أصدرت حركة حماس بيانا اليوم، الاثنين، قالت فيه إن زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان إلى الكيان الصهيوني وإطلاقه أحكاماً مسبّقة حول أحداث السابع من أكتوبر دون تكليف نفسه بزيارة قطاع غزة والاستماع إلى الطرف الآخر، تتعارض مع الحد الأدنى من مقتضيات العدالة والإجراءات القضائية".



وأضافت: "ندين بأشد العبارات تصريحات السيد كريم خان وانحيازه لرواية الاحتلال الكاذبة والمضلّلة، وندين كذلك تجاهله لمئات النداءات حول العالم من محامين ومؤسسات حقوقية، طالبته بالتوجه إلى قطاع غزة، للاطلاع على حقيقة ما يقترفه النازيون الجدد من تطهير عرقي وحرب إبادة جماعية ممنهجة ضد الأطفال والمدنيين العزّل، بدلا من إطلاقه لأحكام ارتجالية دون تحقيق مهني وعادل".

وقد رفضت جماعات حقوق إنسان فلسطينية الاجتماع مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السبت، متهمةً إياه بالتعامل بشكل غير متكافئ مع اتهامات متبادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بانتهاك حقوق الإنسان.

ويجري خان زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة عقب طلب من مجموعة تمثل أسر قتلى هجوم السابع من أكتوبر، لكنه اجتمع مع مسؤولين فلسطينيين أيضاً في رام الله.

وخان موجود في إسرائيل بعد أن تلقى دعوة من أسر الأسرى الإسرائيليين. ومن المزمع أن يجتمع مع بعض أفراد الأسر ومحاميهم.

واجتمع خان في وقت سابق من السبت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وطالب عباس خان بتسريع التحقيقات وملاحقة الإسرائيليين في "جرائم الحرب" التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، باستهدافها المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ.