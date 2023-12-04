تشافي عن أداء فريقه أمام أتليتكو: قدمنا مباراة متكاملة

أكد تشافى هيرنانديز، مدير فريق برشلونة الإسباني، نجاح الفريق في تقديم أداء متكامل أمام أتلتيكو مدريد، حيث فاز بنتيجة 1-0 في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وأشاد تشافى بأداء الفريق قائلاً: "لقد وجدنا لعبتنا مرة أخرى، وكانت المباراة متكاملة للغاية". وأشار إلى أهمية الثبات والعمل الجماعي في المباريات، مع التركيز على الجوانب الدفاعية والوسطية.

وأكد تشافى أن اللاعبين أظهروا تعاونًا جيدًا في وسط الملعب، وتحدث عن ضغط أتلتيكو وكيف تعامل الفريق معه. وأشاد بأداء لاعبي الوسط الذين قدموا أداءً جيدًا رغم قلة عدد المباريات التي لعبوها معًا.

وأخيرًا، أشار تشافى إلى أهمية راحة البال التي حققها الفريق بعد تحقيق الفوز في دوري الأبطال، مُعتبرًا النتيجة أقل مما يستحقه الفريق.