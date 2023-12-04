عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 15 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال بمخيم وبلدة شمال القدس

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أصيب 15 فلسطينيًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، ذكرت وزارة الصحة أن 4 فلسطينيين أصيبوا بجروح خطيرة، ونُقلوا على أثرها إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وأضافت "كما أصيب 6 آخرون بالرصاص الحي، وشاب بشظايا رصاص في الصدر والوجه، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في العين، وثلاثة آخرون جراء تعرضهم للضرب المبرح، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام.

وفي نفس السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مقر محافظة القدس في مخيم قلنديا، وعددا من المحلات التجارية في طريق المطار.

جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مخيم قلنديا الاحتلال الاسرائيلي القدس إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء مرحلة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024

1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر.. تدفقات استثمارية كبرى تدخل مصر

كتائب القسام تدك جيش الاحتلال وعسقلان وموقع صوفا العسكري في مرمي النيران

الإنتاج الحربي وهيئة الصناعات العسكرية السعودية يوقعان مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية

إيديكس 2023.. مصر تستعرض أحدث ما توصلت إليه في الصناعات الدفاعية والعسكرية|صور

زوجته لم تعلم بوفاته .. تفاصيل حادث الراحل أشرف عبد الغفور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة|بمذاق لايقاوم

نجوم الفن يدعمون ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. صور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بعباية ياسمين صبري تثير الجدل| شاهد

جمال شعبان: 7 أطعمة مفيدة لمرضى ضغط الدم المرتفع| تعرف عليها

فيديو

لم يكملوا أغنيتهم.. جنود الاحتلال يحتفلون بـ"شردناهم" ففوجئوا بصدمة مدوية| شاهد

على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ