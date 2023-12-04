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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. السيطرة على حريق محدود في مصفاة ميناء عبدالله

مصفاة ميناء عبدالله
مصفاة ميناء عبدالله الكويتية

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم، الإثنين، السيطرة على حريق محدود في وحدة مساندة تابعة لمشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قالت الشركة عبر حسابها على منصة "إكس" إن الحريق شب في محطة كهرباء الوحدة رقم 131 وهي وحدة مساندة تابعة لمشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله.

وأضافت أن الحريق نتج جراء ماس كهربائي، والذي أسفر عن تعرض اثنين من العمال لحروق تم على إثرها إجراء الإسعافات الأولية لهما ونقلهما عقب ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت الشركة أن العمل كان متوقفا بالفعل في الوحدة 131 لإجراء أعمال الصيانة.

كانت وزارة الخارجية الكويتية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن وقوع حريق محدود في أحد أجزاء مبنى الوزارة تمت السيطره عليه دون وقوع إصابات.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها، أن جميع موظفي الوزارة بخير حيث تم إخلاؤهم من مكان الحريق الذي أخمد من قبل الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام مبينة أن الخسائر اقتصرت على تلف مادي بسيط.  

شركة البترول الوطنية الكويتية الكويت الحريق حريق مشروع الوقود البيئي

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