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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الطاقة السعودي: لن نغير ألواننا ومعتقداتنا.. ونعتز بتاريخنا وثقافتنا

وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان

أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين اعتزاز الشعب السعودي بتاريخه وثقافته وتمسكه بهويته ومعتقداته، مضيفاً أنه "في عام 2050 سنظل نرتدي الثوب".

وأضاف وزير الطاقة السعودي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى "جيبكا" السنوي الـ 17، والذي يقام في قطر تحت شعار "توظيف الكيمياء لتحقيق التحول المؤثر" أنه "لن نغير ألواننا ومعتقداتنا واعتزازنا بتاريخنا وثقافتنا"، بحسب ما أوردته صحيفة "سبق" السعودية.

وأشار بن سلمان: "متأكد من أن ما نحاول القيام به في كل رؤانا، هو التأكد من أن الأجيال القادمة سوف تكون كما نحن اليوم فخورين بأنفسنا".

وأوضح وزير الطاقة السعودي، أن إستراتيجية المملكة للبتروكيميائيات تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة مع تخفيف البصمة الكربونية، متوقعاً أن ينمو القطاع بأكثر من 50٪ ليصل إلى نحو 1200 مليون طن سنوياً بحلول 2040.

وكشف عن أن المملكة تعمل على توسيع محفظة مشروعاتها البتروكيميائية بأربعة مشروعات سيعلن عن تشغيلها خلال الأعوام القليلة القادمة.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=N5mxlUsTsnU&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fsabq.org%2F&embeds_referring_origin=https%3A%2F%2Fsabq.org&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

الشعب السعودي وزير الطاقة السعودي جيبكا السعودية

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