عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح ألبوم فؤاد عبد الواحد الجديد.. 6 ديسمبر

فؤاد عبد الواحد
فؤاد عبد الواحد

كشف الفنان فؤاد عبد الواحد -عبر حسابه الرسمي على موقع اكس تويتر سابقا- عن طرح ألبومه الجديد بعد غد الأربعاء 6 ديسمبر. 

وكتب فؤاد عبد الواحد، في تغريدته عبر موقع اكس: «‏بعد بكرا إن شاء الله بتسمعون ألبومي .. مساء يوم 6 ديسمبر .. على قناة روتانا .. هذا الألبوم حصيلة عمل وجهد أكثر من سنتين .. أعمال اقدمها من القلب للقلب .. مع المبدع والغالي عزوف».

 

أحدث أغاني فؤاد عبد الواحد

في شهر مايو الماضي، طرح الفنان فؤاد عبد الواحد عملا غنائيا جديدا بعنوان "يشهد الله"، حمل في كلماته وصفا مميزاً لمشاعر الإهتمام والعشق، والتي لحنها الملحن "وتـر"، ووزع موسيقاها الموزع الموسيقي "سيروس" وقام بعملية المكس والماسترينج م. جاسم محمد. 

 

أحدث ألبومات فؤاد عبد الواحد 

كان أحدث ألبومات فؤاد عبد الواحد الفنية، ألبومه "حلم ولا علم" الذي تعاون في أغنياته الأربعة التي تضمنها الألبوم مع الموسيقار طلال من ناحية الألحان، محققاً لكل أغنية منها أكثر من مليون مشاهدة في موقع “يوتيوب”، ليتخطى مجموع المشاهدات للأغنيات الأربعة ما يزيد على أربعة ملايين مشاهدة.

الأغنية الأولى من ألبوم فؤاد عبد الواحد، "حلم ولا علم" التي عُرضت مصورة بطريقة الفيديو كليب مع المخرج ياسر الياسري ومن كلمات الشاعر خالد المريخي، تخطت المليون ومئة مشاهدة.

وحققت الأغنيات الثلاثة الأخرى "ارحم مشاعرنا" كلمات طارش قطن مليون مشاهدة، وأغنية "قلبي معك" مليون ومائتي مشاهدة، بينما الأغنية الأخيرة "غن" كلمات الشاعر فهد عافت مليون مشاهدة، والذي قدمها بمشاركة الفنانة البحرينية ليالي.

فؤاد عبد الواحد الفنان فؤاد عبد الواحد أغاني فؤاد عبد الواحد ألبومات فؤاد عبد الواحد ألبوم فؤاد عبد الواحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

بفستان جريء.. إطلالة صادمة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

إبادة جماعية.. أول رد من النواب عن انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة

زيادة في الأمطار .. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة

موضوعات متعلقة

خطوبة ابنة مفيدة شيحة والإعلامية تعلق: الاختيار الثاني الأفضل

ذكرى رحيله الأولى.. رحلة مفيد فوزي بالصحافة والتليفزيون وسر تأثير والدته معه

إليسا تشارك بمهرجان ميدل بيست للموسيقى في السعودية.. 14 ديسمبر

أشبه بـ روميو وجولييت.. قصة حب مثيرة جمعت أشرف عبدالغفور وزوجته "شمعة"

4 نجوم فى ظهور نادر بجنازة الراحل أشرف عبد الغفور

بعد أنباء خروجها من السباق الرمضاني.. يسرا: صعب جدا تقديم 30 حلقة

قصة معاناة نجوى فؤاد مع الغضروف.. وياسمين عبد العزيز تجرى عملية جراحية| مستشفى النجوم

في عيد ميلاده.. شاهد ابنة عماد رشاد المحجبة

ترشيحاتنا

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

تتطور سريعا.. بوتين يتغنى بالعلاقات بين روسيا والكويت

خليك زي سيدنا النبي.. ضوابط العلاقة بين الزوجين في الإسلام

الشظايا تتطاير على المرضى والنازحين.. قصف إسرائيلي يستهدف محيط  مستشفى كمال عدوان بغزة

المسئول عن مشروع "مصر سات 2": استقبال أول صور تجريبية بعد أسبوع

أشرف عبد الغفور في حوار سابق: قررت أبطل كلام عشان محدش بيسمع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط.. ابنة مفيدة شيحة تجذب إعجاب متابعيها في حفل خطوبتها|شاهد

خطوبة ابنة مفيدة شيحة والإعلامية تعلق: الاختيار الثاني الأفضل

حتى المياه.. مقطع فيديو مؤثر لشاب من غزة.. ماذا قال؟

ظهر مبتسما.. شاهد آخر صورة لـ أشرف عبد الغفور قبل وفاته المروعة

فيديو

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

بسبب الثلوج .. تجمد طائرة وإلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء في أوروبا

زلزال عنيف يضرب تركيا والسكان يفرون للشوارع.. ومخاوف من تكرار الكارثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ