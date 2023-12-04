طرح ألبوم فؤاد عبد الواحد الجديد.. 6 ديسمبر

كشف الفنان فؤاد عبد الواحد -عبر حسابه الرسمي على موقع اكس تويتر سابقا- عن طرح ألبومه الجديد بعد غد الأربعاء 6 ديسمبر.

وكتب فؤاد عبد الواحد، في تغريدته عبر موقع اكس: «‏بعد بكرا إن شاء الله بتسمعون ألبومي .. مساء يوم 6 ديسمبر .. على قناة روتانا .. هذا الألبوم حصيلة عمل وجهد أكثر من سنتين .. أعمال اقدمها من القلب للقلب .. مع المبدع والغالي عزوف».

أحدث أغاني فؤاد عبد الواحد

في شهر مايو الماضي، طرح الفنان فؤاد عبد الواحد عملا غنائيا جديدا بعنوان "يشهد الله"، حمل في كلماته وصفا مميزاً لمشاعر الإهتمام والعشق، والتي لحنها الملحن "وتـر"، ووزع موسيقاها الموزع الموسيقي "سيروس" وقام بعملية المكس والماسترينج م. جاسم محمد.

أحدث ألبومات فؤاد عبد الواحد

كان أحدث ألبومات فؤاد عبد الواحد الفنية، ألبومه "حلم ولا علم" الذي تعاون في أغنياته الأربعة التي تضمنها الألبوم مع الموسيقار طلال من ناحية الألحان، محققاً لكل أغنية منها أكثر من مليون مشاهدة في موقع “يوتيوب”، ليتخطى مجموع المشاهدات للأغنيات الأربعة ما يزيد على أربعة ملايين مشاهدة.

الأغنية الأولى من ألبوم فؤاد عبد الواحد، "حلم ولا علم" التي عُرضت مصورة بطريقة الفيديو كليب مع المخرج ياسر الياسري ومن كلمات الشاعر خالد المريخي، تخطت المليون ومئة مشاهدة.

وحققت الأغنيات الثلاثة الأخرى "ارحم مشاعرنا" كلمات طارش قطن مليون مشاهدة، وأغنية "قلبي معك" مليون ومائتي مشاهدة، بينما الأغنية الأخيرة "غن" كلمات الشاعر فهد عافت مليون مشاهدة، والذي قدمها بمشاركة الفنانة البحرينية ليالي.