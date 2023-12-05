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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحدث باسم حملة حازم عمر: نخطط للدفع بمرشح لرئاسي منذ 2015

المرشح حازم عمر
المرشح حازم عمر

قال زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن حزب الشعب الجمهوري في عام 2015 أعلن أنه يخطط للدفع بمرشح رئاسي بعد دورتين، إذ أن الحزب كان يرى أنه لكي يتصدر للترشح في هذا المنصب الرفيع؛ يجب توافر عدة شروط، وهي أن تكون له قاعدة حزبية منتشرة يستطيع من خلالها التأثير وإدارة حملة انتخابية، والشق الثاني أن يكون الحزب له دراية بكافة التحديات والملفات التي تواجه الدولة، ولديه من الخبراء ما يمكنه لتقديم حلول ومسارات بديلة غير الرؤى السائدة. 

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "الشقنقيري"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن الحزب في برلمان 2020 أصبح لديه 67 عضوا في غرفتي البرلمان موزعين في كل اللجان النوعية، وبالتالي هناك احتكاك دائم بكل ملفات الدولة وتحدياتها، وبالتالي الحزب يملك الرؤية للتعامل في كل الملفات بشكل كامل. 

وأشار إلى أنه في شهر يوليو الماضي حدث اقتراع داخل الحزب، حول الدفع بمرشح رئاسي في الدورة الحالية أم الانتظار لـ 2030، واشترك فيها الأمانة العامة والهيئة العليا، والبرنامج الرئاسي تم تحديثه وإعلانه في 5 سبتمبر الماضي، وما أعلن من البرنامج نقاط، ولكن كل نقطة منهم قائمة من خلال دراسات قوية. 

حازم عمر المرشح الرئاسي زاهر الشقنقيري الانتخابات الرئاسية أسامة كمال قناة دي إم سي

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