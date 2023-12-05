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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صدمة أم لإحدى بطلات ذوي الهمم تحولت من تعب وكفاح إلى بطلة الجمهورية

صدى البلد

خصص برنامج "الستات" المذاع على شاشة النهار، فقرة تحت عنوان أحلام و تحديات أمهات ذوي الهمم.

قالت أميرة عبد الحافظ، والدة إحدى بطلات ذوي الهمم، إنها اكتشفت أن ابنتها "أمل" و هي بالثالثة من عمرها مصابة بالتأخر الذهني و تأخر نمائي بالإضافة إلى فرط الحركة ( ADHD)، قائلة: "كانت صدمة كبيرة لأنها ابنتي الأولى".

وأضافت "عبد الحافظ"، أنها قررت عدم الاستسلام لظروف ابنتها و بدأت رحلة التعليم و الرياضة معها، منوهة إلى أن "أمل" تم التحاقها بمدرستين إحداهما للتعليم النظامي لتحصل على الشهادة و الأخرى مدرسة راهبات لقدرتهم على التعامل معها و تعليمها.

مصر متطورة في التعامل مع ذوي الهمم

ولفتت، إلى أن ابتها حاليا تعلمت الكتابة و فرط الحركة يكاد يكون منعدم بسبب مشاركتها في العديد من الرياضات، موضحة أنها قامت معها ببرنامج خاص مليء بـ "الرياضة، التعليم، التخاطب و مهارات التركيز"، معقبة: " مصر فيها تطور كويس جدا في التعامل مع ذوي الهمم".
 

ذوى الهمم التأخر الذهني فرط الحركة التعليم الرياضة

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