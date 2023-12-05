صدمة أم لإحدى بطلات ذوي الهمم تحولت من تعب وكفاح إلى بطلة الجمهورية

خصص برنامج "الستات" المذاع على شاشة النهار، فقرة تحت عنوان أحلام و تحديات أمهات ذوي الهمم.

قالت أميرة عبد الحافظ، والدة إحدى بطلات ذوي الهمم، إنها اكتشفت أن ابنتها "أمل" و هي بالثالثة من عمرها مصابة بالتأخر الذهني و تأخر نمائي بالإضافة إلى فرط الحركة ( ADHD)، قائلة: "كانت صدمة كبيرة لأنها ابنتي الأولى".

وأضافت "عبد الحافظ"، أنها قررت عدم الاستسلام لظروف ابنتها و بدأت رحلة التعليم و الرياضة معها، منوهة إلى أن "أمل" تم التحاقها بمدرستين إحداهما للتعليم النظامي لتحصل على الشهادة و الأخرى مدرسة راهبات لقدرتهم على التعامل معها و تعليمها.

مصر متطورة في التعامل مع ذوي الهمم

ولفتت، إلى أن ابتها حاليا تعلمت الكتابة و فرط الحركة يكاد يكون منعدم بسبب مشاركتها في العديد من الرياضات، موضحة أنها قامت معها ببرنامج خاص مليء بـ "الرياضة، التعليم، التخاطب و مهارات التركيز"، معقبة: " مصر فيها تطور كويس جدا في التعامل مع ذوي الهمم".

