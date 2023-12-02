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رئيس التحرير
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رياضة

اليوم العالمي لذوي الإعاقة ..الشباب والرياضة تنظم مهرجان كلنا آدم بالمركز الأولمبي

صدى البلد

تُنظم وزارة الشباب والرياضة من مكتب شباب ذوي الهمم، مهرجان متكامل تحت عنوان " كلنا آدم" ، للإحتفال باليوم العالمي لـ " للاعاقة، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بمشاركة ذوي الهمم خلال ديسمبر الجاري.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: :"إن الوزارة لديها استراتيجية للاهتمام بشريحة ذوى الهمم، واطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاماً لذوى الهمم كان محفزاً لتلك الشريحة ، وتحقق في هذا العام العديد من البرامج والقوانين التي تستهدف الارتقاء بتلك الشريحة، ونؤكد أن هذا العام كان شارة البدء لاستدامة البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لتلك الشريحة، فذوي القدرات والهمم أثبتوا أنهم علامات بارزة في كل المجالات ونسعى دوماً لاستثمار طاقاتهم".

أضاف الدكتور أشرف صبحي: "نعمل علي دعم الأشخاص ذوي القدرات والهمم ويصقل مهاراتهم ودمجهم في المجتمع من خلال النشاط، لجميع فئات الإعاقة الذهنية والحركية والصم والبكم والمكفوفين على مستوى جمهورية مصر العربية، والعمل على تأهيل ذوى القدرات والهمم  ليكونوا أعضاء فاعلين داخل المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية".

أوضح الوزير إن برامج الوزارة لذوي القدرات والهمم مستمرة طوال العام، وننتهج سياسة دمج ذوى القدرات والهمم في المجتمع، ولدينا خطة لتطبيق كود الاتاحة في المنشآت الشبابية والرياضية، مع مجموعة من الأنشطة والمشروعات المعنية بذوي الهمم منها قطار شباب ذوي الهمم  وبرامج ثقافية متنوعة لتنمية قادرون باختلاف في كافة المجالات الشبابية والرياضية، أيضًا دوري الشباب  للصم وكرة السله للفتيات، وتنفيذ مراكز التخاطب وخدمات ذوي الهمم بمراكز الشباب بمختلف محافظات مصر بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا بالإمارات.

ويُعد يوم " قادرون باختلاف " هو أحد الأيام المهمة التي تسلط الضوء على هذه الفئة الرئيسية من المجتمع ، لدعمهم وإحترام حقوقهم ، وتسليط الضوء علي النماذج الفريدة، الأمر الذي دفع وزارة الشباب والرياضة للعمل على وضع الخطط والبرامج التي تولي رعاية خاصة بذوي القدرات والهمم ، لصقل مهاراتهم وإتاحة الفرصة لهم ، بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة المعنية، حيث الحكومة المصرية لا تألوا جهداً لدعم ذوي القدرات والهمم.

يتضمن المهرجان ألعاب الكترونية وألعاب ترويحية ، بالإضافة إلي ورش رسم ، وفقرات فنية في الموسيقي والكورال بمشاركة ذوي الاعاقة من "متلازمة داون" ، علاوة على إفتتاح عيادة الطب النفسي لذوي الهمم لمتابعتهم نفسياً وتأهيلهم للمجتمع.

يذكر أن الإحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون ، يتم في 3 ديسمبر من كل عام.

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