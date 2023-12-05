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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل مداعبة الزوجة تتطلب إعادة الوضوء ؟.. مجدي عاشور يوضح

صدى البلد

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق للمفتي ، إن الإمام الشافعي قال إن مداعبة الزوجة ينقض الوضوء، لكن الإمام مالك قال إنها زوجته ولا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة ينتج عنها أثر.

وأشار إلى أنه في حال ما إذا ترتب على هذا اللمس أو التقبيل بشهوة خروج شيء؛ فهنا ينقض الوضوء ويجب التطهر وإعادة الوضوء مرة أخرى.

 

النوم لا ينقض الوضوء في هذه الحالة؟

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن النوم لا ينقض إذا كان الإنسان يسيرا وكان الإنسان جالسا على هيئة المتمكن أي إذا خرج منه شيء شعر به.

وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل النوم ينقض الوضوء؟»، أن النوم لا ينقض الوضوء في الحالة السابق ذكرها، منوها بأن النوم أثناء خطبة الجمعة ينافي مقصود الخطبة، منبها بأن الشرع جعل الخطبة من أجل الاستماع والإنصات إليها جيدا للاستفادة من الهدي النبوي والحديث والقرآن الكريم.

وأكد أنه يستحب للمتوضئ ألا يجلس على هيئة تقربه من النوم، فمن نام على جلسة المتمكن أي إذا خرج منه شيء شعر به فوضوؤه صحيح، وبالتالي يصلي دون وضوء آخر، لافتا إلى أن النوم أثناء خطبة الجمعة لا يبطل الصلاة ولكن ينقص من ثوابها. 

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دعاء ترك الشهوات وتحنب المعاصي

لا تجعلنا يا رب ممن يضلون بغير علم وراء الشهوات، ويكون ذلك عليهم يوم القيامة حسرات، يا سميع الدعوات يا قاضي الحاجات.

 اللهم كما باعدت بين الأرض والسموات، باعد بيننا وبين الشهوات، وارزقنا عمل الحسنات، وجنبنا فعل السيئات، إنك سميع الدعوات.

اللهم لا تجعلنا من الذين يتبعون الشهوات يا رب العالمين.
اللهم إنا نستودعك أنفسنا باعد بينها وبين الشهوات، واغنها بحلالك عن حرامك، يا رحيما بعبادك.
اللهم رب البريات، واهب العطيات، عاصم أنبيائه عن الزلات، ابعد أنفسنا عن الشهوات والمحرمات، إنك سميع الدعوات.

اللهم أن أمر أنفسنا بيدك، فسخرها لطاعتك، واعصمها عن معصيتك، وارزقها جنتك، إنك سميع الدعاء.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.

قال صلى الله عليه وسلم “من جلس في مجلس فكثر لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر الله له ما كان في مجلسه.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب“

عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه كان يدعو بهذا الدعاء ” اللهم ! اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم ! اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم ! اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.

 

هل مداعبة الزوجة يتطلب إعادة الوضوء الوضوء دعاء ترك الشهوات وتحنب المعاصي

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