سرايا القدس تعلن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لـ حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، أنها قصفت حشودا عسكرية لـ الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك بصواريخ "بدر1".

وأعلنت سرايا القدس، اليوم الإثنين، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: "نخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شمال وشرق مدينة خان يونس”.

وأضافت: “تمكن مجاهدونا من استهداف 3 دبابات صهيونية وناقلة جند وجرافة من نوع D9 بقذائف "التاندوم" والـ (RPG) بمحاور التقدم في بيت لاهيا والفالوجا وجباليا شمالي القطاع”.