سرايا القدس توجه ضربات قوية لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، تفجير آليات عسكرية إسرائيلية شرق مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري، "فجرنا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ثاقب واستهدفنا آليتين أخريين بقذائف التاندوم بمحور التقدم شرق مدينة غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قصف مستوطنتي "سديروت" و "نتيفوت" برشقات صاروخية.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، دكت كتائب القسام تحشدات العدو جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما أعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت برشقة صاروخية عسقلان وموقع صوفا العسكري ؛ ردا على المجـ ازر الصهيونية بحق المدنيين.