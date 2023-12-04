جوزيب بوريل يكشف تفاصيل اتصاله مع وزير الخارجية الإيراني بشأن غزة

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أنه تحدث مع وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان عن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال بوريل عبر حسابه على منصة إكس، إنه تم الاتفاق على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، يتمحور حول حل الدولتين.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنه يجب علينا منع توسع رقعة الصراع في المنطقة.

وأشار إلى أنه حث إيران على استخدام نفوذها والعمل بنشاط من أجل تجنب أي تصعيد إضافي للصراع في المنطقة.

https://x.com/JosepBorrellF/status/1731633557309677781?s=20

على الجانب الآخر، قال وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان لـ مسئول الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن رقعة الحرب في غزة ستتوسع إذا لم تتوقف إسرائيل".