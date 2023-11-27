تمديد الهدنة في متناول اليد.. الاتحاد الأوروبي يوجه نداء عاجلا إلى السلطة الفلسطينية والاحتلال

قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن تمديد الهدنة الحالية في غزة في متناول اليد وسيسمح للمجتمع الدولي بالعمل على حل سياسي للنزاع، داعيا السلطة الفلسطينية إلى ضرورة استعادة السيطرة على غزة من حماس، وتقديم بديل "أفضل وقابل للتطبيق" لها.

حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، من أن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط يهدد الجميع .

وقال بوريل،خلال مؤتمر صحفي عقد في برشلونة خلال قمة الاتحاد من أجل المتوسط، إن جميع المشاركين في القمة يتفقون على حل الدولتين والرأي العالمي يدعو إلى ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة ألا يدفع الشعب الفلسطيني ثمن ممارسات حماس.

وحث المسؤول الأوروبي إسرائيل على احترام القانون الإنساني الدولي؛ مؤكدا أنها لن تتمكن من العيش في سلام إلا بحل الدولتين.

وأشار إلى أنه لا يمكن استمرار سيطرة حماس على غزة بعد أن أضرت الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن قطاع غزة بأكمله تحول إلى ركام وهو أمر غير مقبول، لافتًا إلى أن إسرائيل تعدت حدود الدفاع عن النفس.

وأضاف بوريل اليوم الاثنين، خلال كلمته بفعاليات المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، أن التصعيد من قبل المستوطنين في الضفة الغربية لن يوفر الأمن لإسرائيل، داعيًا إلى ضرورة تمديد الهدنة في غزة.

وتابع إنه يجب إيجاد أفق للفلسطينيين لإقامة دولتهم، مؤكدًا ضرورة إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل دائم.

وأشار إلى أن الاستيطان الإسرائيلي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، مستطردًا أن اتفاق تبادل الرهائن يعد تقدمًا جيدًا بين إسرائيل وحماس لكن يجب أيضا تمديد الهدنة.

وأكد بوريل، أن إعلان الدولة الفلسطينية أمر مهم للأمن العالمي، مشيرًا إلى أن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة يعد الحل الأمثل للوضع الراهن.

وقال جوزيب بوريل،:"لقد روعتني معرفة أنه في خضم الحرب، تلتزم إسرائيل بتخصيص أموال جديدة لبناء المزيد من المستوطنات غير القانونية".

وأضاف بوريل عبر حسابه الرسمي علي منصة إكس:"وهذا لا علاقة له بالدفاع عن النفس ولن يجعل إسرائيل أكثر أمنا. تشكل المستوطنات انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وهي أكبر مسؤولية أمنية على عاتق إسرائيل".

وكتب جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، مقالا نشرته فاينانشال تايمز، يؤكد فيه على الحاجة الملحة لقيام دولة فلسطينية باعتبارها أفضل ضمان أمني لإسرائيل.