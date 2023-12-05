وكيل الشيوخ: شكر وتقدير للمواطنين في الخارج.. والمصريين على موعد لرد الجميل للوطن

تقدم المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بالشكر والتقدير للمصريين في الخارج علي ماقدموه من ملحمة وطنيه في الانتخابات الرئاسية 2024 ، مؤكداً بأن المشاركه في الانتخابات لها دلالة ايجابيه علي حجم الوعي والوطنيه التى تجلت في اروع صورها في الملحمه التى قدمها أبناء مصر في كل دول العالم.



واضاف ابوشقه في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن الرهان على المصريين في الداخل في تنفيذ ملحمه وطنيه ، أمام صناديق الاقتراع يوم 10،11،12 ديسمبر ، لتبرهن للعالم ان المصريين لديهم إرادة فولاذيه خلف وطنهم لبناء دولة عصرية حديثة .

واضاف ابوشقه أن ثقتي بلاحدود في المصريين في الخروج صورة ستبهر العالم بالمشاركة في المارثون الانتخابي ، وان وطنه في قلبه وعقله وستكون الملايين أمام اللجان .

وبين وكيل الشيوخ أن المصرين علي موعد مع رد الجميل للوطن لإعطاء صوتهم لمن يحكمهم لفترة رئاسية جديده ، لان مصر تستحق أن تكون عنوان الوطنيه وبذل الجهد في سبيل تحقيق إنجاز كبير بالمشاركة الكبيره في المارثون الانتخابي العظيم .