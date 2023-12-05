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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: يحيي الفخراني يتحدث عن أشرف عبد الغفور.. واليوم ذكرى ميلاد فايزة أحمد

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة.

 

في ذكرى ميلاد فايزة أحمد .. محطاتها الفنية واللحظات الاخيرة في حياتها

 

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة فايزة أحمد ، والتي استطاعت ان تقدم اغاني كثيرة ظلت في وجدان الجمهور .

 

 

لأول مرة .. يحيي الفخراني يكشف كواليس مسلسله في رمضان 2024

 

كشف الفنان يحيي الفخراني ،، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الاعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، عن تفاصيل مسلسله " عتبات البهجة في رمضان 2024.

 

يحيي الفخراني يتحدث عن ذكرياته مع أشرف عبد الغفور .. فيديو

 

تحدث الفنان القدير يحيي الفخراني ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الاعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي،  عن ذكرياته مع الفنان الراحل أشرف عبد الغفور وعن كواليس اعمالهم الفنية التي جمعتهم.

 

 

نبيلة عبيد تحيي الذكرى الاولى لرحيل مفيد فوزي

 

حرصت الفنانة نبيلة عبيد على إحياء ذكرى رحيل المذيع الكبير مفيد فوزى من خلال صورة تجمعها بمجسم له علقت عليها، وكتبت: "عدت سنة ولسه أنت في البال صديقي الكاتب والإعلامي الكبير مفيد فوزي سبت فراغ كبير في حياتنا في ذكراك نفتكر احلي معاني الصداقة العظيمة، ربنا يرحمك".

 

يحيى الفخراني فايزة أحمد

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