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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يحيى الفخراني يتحدث عن ذكرياته مع أشرف عبد الغفور.. فيديو

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

تحدث الفنان القدير يحيي الفخراني ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الاعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي،  عن ذكرياته مع الفنان الراحل أشرف عبد الغفور وعن كواليس اعمالهم الفنية التي جمعتهم.

وقال يحيي الفخراني  :" أشرف عبد الغفور مثال حي للاحترام المهني والالتزام الغير مسبوق ، عرفته عام 1974 من خلال مسرحية على المسرح القومي جئت بديلا للاستاذ نبيل الحلفاوي ".

تابع :"كنت اتمني العمل معه لافي اعمال أكثر ، وهو قد ورث ابنته ريهام العديد من الصفات الجميلة، وعزائنا ان اعماله حاضره وهو شخصية عظيمة وسابلنا حد من ريحته ".

ريهام عبد الغفور تنعى والدها
ونعت الفنانة ريهام عبد الغفور والدها الفنان أشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وكتبت ريهام عبد الغفور :"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كده ..حتوحشني أوي يا حبيبي .. توفي إلي رحمة الله تعالي أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا".

يحيى الفخراني أشرف عبد الغفور في المساء مع قصواء قصواء الخلالي

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