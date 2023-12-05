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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لأول مرة.. يحيى الفخراني يكشف كواليس مسلسله في رمضان 2024

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

كشف الفنان يحيي الفخراني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي،  عن تفاصيل مسلسله " عتبات البهجة في رمضان 2024.

وقال يحيي الفخراني :" أخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل عتبات البهجة وهو مكون من 15 حلقة ومن رواية الاستاذ الكبير إبراهيم عبد المجيد واتعاون فيه مع المؤلف مدحت العدل".

تابع :" المسلسل من إخراج مجدي ابو عميرة اللي اشتغلت معاه انجح اعمالي جحا المصري ويتربى في عزو وهو رجل مخلص في عمله ومناسب للعمل مع مدحت العدل ،والعمل اجتماعي انساني يناقش مشكله  جد واحفاده ويكشف رحلة عبر الزمن ".


وكان الدكتور والفنان يحيى الفخرانى، عضو مجلس الشيوخ، وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن قوته فى الدفاع عن القضية الفلسطينية والأراضي المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته فى جلسة طارئة عقدها مجلس الشيوخ بشأن تداعيات التصعيد الإسرائيلي ضد فلسطين.

وقال الفخرانى: "اليوم تتضح رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تحديث تسليح الجيش المصرى لحماية الحدود".

وأضاف: "العرض والأرض متساويان عند الشخصية المصرية، وطول ما فيه أعداء وطامعين لازم نكون أقوى".

يحيى الفخراني عتبات البهجة

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