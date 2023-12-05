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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد اتهام والده بطرده في الشارع.. صديق الشاب محمد: كداب وبيدق وشم

نهال طايل
نهال طايل

كشف زياد أحمد صديق الشاب محمد الذي ادعى جحود والده وطرده من المنزل وعدم الإنفاق عليه وعلى والدته بعد مرضها أو المشاركة في تجهيز شقيقته، تفاصيل الواقعة كاملة.

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ولفت زياد أحمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، عبر برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، إلى أن والد محمد يرسل له 150 دولارا كل شهر، نافيا الرواية التي قصها الشاب محمد عن جحود والده تجاهه وباقي أسرته.

وعلق صديق محمد قائلا: «محمد صديقي وهو شاب مهمل ومدمن وبيصرف كل فلوس أبوه على المخدرات وإيجار الشقة اللي بيقعد فيها، بالإضافة إلى أنه يعمل في دق الوشم، وهذا ما أغضب والده ورفض أن يعطيه أموال بسبب ذلك الفعل، في فترة لا تزيد عن 5 شهور».

وتابع : «خلاف محمد مع والده في الأساس بسبب الوشم، وطول عمره متنمر وناقم على الشغل، وأنا شاهد على أن والده يرعاه دائما، وكنت زميله في عمل بإحدى الكافيهات،

واستكمل قائلا: «والد محمد استشهاد بي لأني كنت معه في العمل ومحمد كذاب في كل اللي قاله».

واختتم زياد قائلا: «تفرقنا أنا ومحمد لأنه مشي في سكة غلط غير سكتي تماما».


 

نهال طايل الإعلامية نهال طايل أحمد صديق برنامج تفاصيل إيجار الشقة

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