قالنا الشارع أولى بيكم.. تفاصيل لا تصدق عن أغرب علاقة بين أب وأبنائه

روى الشاب محمد تفاصيل خلافه مع والده بعد طرده من المنزل وعدم الإنفاق عليه وقال : والدى رفض الإنفاق علي أنا وأشقائي وآخر مرة كلمني قالي يا ريت متسألش عليا تاني وعامل لنا حظر على السوشيال ميديا، وقال لنا الشارع أولى بيكم، ومحاولش حتى يحضنى زي أي أب ولا بيسأل على والناس كانت واقفة مستغربة الموقف، ولما عمتي كلمته يتابع أحوالنا قالها لا هما محتاجين لي ولا أنا محتاج لهم».

ولفت محمد خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، عبر برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، إلى أنه لا يريد من والده سوى توفير سكن له ولشقيقه جاسر فقط، حتى لو غرفة واحدة، معلقا: «شغلي مش هيجيب لي شقة إيجار، وأنا وأخويا ساكنين مع جدي وأصحابي، وهدومي سايبها في جراج الفندق اللي بشتغل فيه».

وعلق محمد قائلا: «والدي بيعمل معانا كل ده بسبب القضية اللي رفعتها أمي عليه، برغم مقدرته المادية، وآخر مرة شفته من سنتين».

وبنبرة حزينة أردف محمد باكيا: «أنا محتاج أبويا يعالج أخويا جاسر المريض اللي مرمي في الشارع والمرض بياكل فيه، ولو اتحرك لآخر الشارع بيقع على طول، ارحمنا بأي مساعدة، عندك بدل العربية اثنين وبيوت وفلوس، ليه سايبنا كده وبتعاملنا كده».



